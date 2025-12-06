Stranger Things: Season 5 Il Volume 1 non ha avuto bisogno di grandi morti, dato che i bambini rapiti erano "il punto più basso".

HQ

Se hai visto la prima Volume della quinta e ultima stagione Stranger Things, saprai che nessuno muore effettivamente negli episodi. Questo potrebbe deludere un po' i fan che speravano in eventi narrativi enormi del genere, ma c'è un motivo per questo.

I fratelli Duffer hanno recentemente parlato con Variety, dove spiegano che Volume 1 non era pensato per essere troppo sanguinoso, ma che Volume 2 dovrebbe intensificare le cose, anche se non sarà un "Matrimonio Rosso".

Ross Duffer inizia spiegando: "Una volta deciso che sapevamo di voler fare la parte della forza di volontà in questa stagione, sapevamo che era così che dovevamo concludere il Volume 1. Quindi c'è il punto più basso di tutti i bambini che vengono portati via, ma il momento più alto di Will ha questi poteri. Quella era sempre la discussione. Il preso di Vecna è stato il punto più basso di cui avevamo bisogno per la fine del Volume 1."

Matt Duffer ha poi risposto alla domanda sul fatto che Volume 2 sia meno sanguinoso, a cui ha osservato: "La serie non è 'Game of Thrones'." Spero che sorprenda le persone. Ma non esiste il Matrimonio Rosso, se è quello che stai chiedendo. Sarebbe deprimente."

Il prossimo gruppo di episodi Stranger Things debutterà il 25 dicembre, tutto prima del grande finale del 31 dicembre. Dai un'occhiata alla nostra recensione del Volume 1 qui.