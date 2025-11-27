Stranger Things: Season 5 - Vol 1

HQ

Hawkins è in quarantena e sorvegliato da soldati in pattuglia, recinzioni lunghe chilometri e rigide regole su chi può entrare e uscire. La quinta stagione riprende i fili come se gli eventi della scorsa stagione fossero accaduti relativamente di recente. Per noi, però, sono passati più di tre anni dall'ultima volta che abbiamo visto la banda affrontare il super-cattivo noto come Vecna. I ragazzi sono ormai diventati giovani adulti, e certo, fa un po' male vedere che alcuni di loro sono a metà dei 30 anni mentre ci si aspetta ancora che i personaggi che interpretano siano circa dieci anni più giovani. Te ne dimentichi abbastanza in fretta, e in fondo sono soprattutto felice e soddisfatto che siano ancora gli stessi attori che seguiamo da nove anni - anche se vestiti, trucco e acconciature non riescono a far credere che siano adolescenti.

Tutto inizia in modo molto calmo e cupo. Gli abitanti hanno imparato a vivere entro i confini stabiliti, forse addirittura cullati da un falso senso di sicurezza. Almeno per chi non sa cosa si nasconda nell'altra dimensione chiamata The Upside Down. Ma i nostri protagonisti non hanno dimenticato nulla. Al contrario, stanno naturalmente cacciando il mostro che ha ucciso e ferito tanti dei loro amici. Il primo episodio raccoglie con cura la maggior parte dei fili sciolti. Lucas va a trovare Max in ospedale, Dustin piange il suo amico defunto Eddie, e inizia sorprendentemente in modo sottile e sereno. Tuttavia, non ci vuole molto prima che tu ti accorga di quanto questa situazione sia più ampia e lo diventerà con il progredire della stagione.

Se c'era qualcosa che temevo in questo finale, era che il fascino e i momenti più tranquilli e personali che avevamo avuto nelle stagioni precedenti sparissero del tutto. Ma anche se Stranger Things si è trasformato in qualcosa di più grande e oscuro. Con personaggi più anziani, più tempri, pronti a ciò che verrà. Tutto sembra naturale e la transizione è gestita bene. L'anima è intatta e ognuno ha i propri momenti. Può essere qualcosa di semplice come un dialogo tenero tra una madre e suo figlio o tra due amici. Capisci che questa è l'ultima danza e che tutto deve unirsi, quindi anche incorniciata in un alto valore produttivo c'è umorismo e calore.

Annuncio pubblicitario:

E inoltre, la serie riesce ancora a vendere quella sensazione speciale degli anni '80. Stranger Things è sempre stato su questo. Il mix profumato a Spielberg di E.T., The Goonies, e tutto ciò che esso stesso ovviamente è e riesce a essere. Emozionante, affascinante, leggermente inquietante ed epica. Gran parte di questa battaglia finale beneficia anche del fatto che abbiamo seguito Eleven, Hopper e gli altri per così tanto tempo. Soprattutto considerando che oggi le serie TV tendono ad andare e venire piuttosto rapidamente. Certo, c'è un'esposizione inutile e non tutte le trame riescono a rimanere interessanti, ma alla fine si collegano tutte piuttosto bene e il budget più ampio emerge davvero, con molte sequenze d'azione epiche. Anche se non capisco ancora il senso della lunghezza così consistente degli episodi, dato che sicuramente avrebbe potuto essere ridotto.

Tuttavia, è difficile non apprezzarlo per tutto ciò che ci offre. I quattro episodi pubblicati finora ammontano a poco più di quattro ore in totale. E non importa molto che Netflix voglia che continuiamo ad abbonarci per un altro mese, perché dovremo aspettare Natale e Capodanno per vedere come continuerà e finirà. Sembra che ci sia abbastanza da digerire da quello che abbiamo.

Mi piace Stranger Things fin dall'inizio. Soprattutto, penso che la Stagione 1 e la 4 abbiano avuto successo meglio. La seconda e la terza stagione hanno avuto i loro momenti, ma col senno di poi sembrano anche le più facili da dimenticare. È ovviamente del tutto inevitabile che esistano aspettative, che siano piuttosto alte e che tutti noi che abbiamo seguito e apprezzato questo ora desideriamo qualcosa di fantastico. La quinta stagione inizia forte. Non è perfetto, non è superbo, ma è buono. Soffre un po' delle classiche insidie del formato serie, dove le cose avrebbero potuto andare un po' più velocemente, dato che c'è del riempitivo che ci dà qualcosa che durerà otto episodi. C'è anche la sensazione generale che ne abbiamo già visto parecchio. Parte del fascino svanisce, poiché i bambini con una misteriosa avventura estiva vengono sostituiti da azione militare e ad alto numero di adrenalina che occupano molto spazio. Inoltre, l'horror accogliente e l'atmosfera stanno diventando un po' troppo pesanti, come lo squalo di Jaws che non si aggira più in acque torbide ma è costantemente visibile in forma CGI completa. Ma è emozionante, elegante e anche incredibilmente ben recitata da attori che (e ovviamente è del tutto naturale) conoscono molto bene i loro personaggi.

Annuncio pubblicitario:

Il problema più grande nel dividere tutto così, a parte il fatto che si vorrebbe vedere tutto in una volta sola, è che è impossibile giudicare nel suo insieme. Sono sicuro che ci sarà un altro livello da raggiungere e che alzeranno tutto a undici... Gli episodi per cui ora dobbiamo aspettare un mese faranno degenerare la situazione in ogni modo immaginabile, e su questo non c'è dubbio. Credo, e spero, semplicemente che i momenti migliori della stagione ci attendano, ma già questo magnifico inizio della fine è fortunatamente davvero bello.