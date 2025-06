Stranger Things si concluderà entro la fine dell'anno con un programma di premiere che vi farà venire voglia di strapparvi i capelli

HQ

Nell'ambito del festival Netflix Tudum durante il fine settimana, il servizio di streaming ha finalmente rivelato i suoi piani per l'ultima stagione di Stranger Things. Il capitolo finale, che è considerato il più grande di sempre, si concluderà alla fine dell'anno, ma per coloro che non hanno esattamente apprezzato il formato della premiere dell'ultima stagione, potresti voler distogliere lo sguardo ora.

Basandosi sul formato in due parti utilizzato nella stagione 4, Netflix sta facendo un ulteriore passo avanti per rilasciare la stagione 5 in tre parti... Sì, puoi iniziare a guardare lo spettacolo a partire dal 27 novembre 2025, ma dovrai aspettare un mese da allora per vedere la seconda parte il 26 dicembre 2025, il tutto prima di aspettare un po' di più per il finale vero e proprio il 1 gennaio 2026.

Oltre a questa notizia di data, Netflix ha anche condiviso un breve trailer dello show, che potete vedere qui sotto, insieme alla sinossi ufficiale - e molto dettagliata - dei suoi eventi.

"L'autunno del 1987. Hawkins è segnata dall'apertura dei Varchi e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma è scomparso, la sua posizione e i suoi piani sono sconosciuti. A complicare la loro missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will, si avvicina anche un terrore pesante e familiare. La battaglia finale incombe e, con essa, un'oscurità più potente e letale di qualsiasi cosa abbiano mai affrontato prima. Per porre fine a questo incubo, avranno bisogno che tutti – l'intera festa – stiano insieme, un'ultima volta".