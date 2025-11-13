Stranger Things si prepara all'Happy Meal di McDonald's con figure da collezione in edizione limitata

HQ

I fan di Stranger Things stanno aspettando con impazienza il primo lotto di episodi dell'ultima stagione, e se stanno cercando qualcosa da sgranocchiare per far passare l'attesa un po' più velocemente, sembra che McDonald's li abbia coperti. Nel Regno Unito e in Irlanda, KFC ha collaborato con Stranger Things per un hamburger speciale, mentre le cose sono un po' diverse all'estero.

Come riportato da BloodyDisgusting, Stranger Things sta ottenendo una collaborazione con McDonald's per un nuovo Happy Meal. Questo Happy Meal è già stato avvistato in Portogallo e Spagna e viene fornito con un giocattolo da collezione in edizione limitata di uno dei sei personaggi, tra cui il Demogorgone, Mike, Undici, Dustin, Will e Lucas.

Non si sa ancora se questi pasti arriveranno negli Stati Uniti o in quali territori si troveranno, ma immaginiamo che potrebbero saltare il Regno Unito in quanto ciò potrebbe significare uno scontro tra KFC e McDonald's. Niente giocattoli gratis per noi, quindi.

Annuncio pubblicitario: