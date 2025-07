Stranger Things si prepara per l'ultima stagione - poster in uscita ora

HQ

La fine è vicina per quella che è probabilmente la serie più iconica dell'intera gamma di Netflix. Con la quinta e ultima stagione dietro l'angolo, lo streamer ha rilasciato la prima immagine ufficiale della produzione, beh, tecnicamente il primo poster.

Sono passati nove anni da quando Stranger Things ci ha presentato per la prima volta Hawkins, Undici, Mike, Will e il resto della banda. E ora, con l'avvicinarsi dell'inverno, la storia sta finalmente volgendo al termine. La stagione sarà divisa in tre lotti: gli episodi 1-4 saranno presentati in anteprima il 26 novembre, gli episodi 5-7 usciranno il giorno di Natale, il 25 dicembre, e l'episodio finale, il numero 8, arriverà a Capodanno, il 31 dicembre.

Il poster – che potete vedere qui sotto – imposta perfettamente il tono: oscuro, lunatico e carico di quell'energia minacciosa che ci aspettiamo dai grandi momenti dello show. E come bonus, un nuovissimo trailer arriverà domani, 16 luglio, sperando di offrire qualcosa di più di semplici anticipazioni atmosferiche.

Quindi, sei eccitato per il gran finale o sei già uscito mentalmente dall'universo di Stranger Things?