Stranger Things Star rivela che non è stato un fan del finale della quinta stagione

Stranger Things ' finale è passato e passato, e sebbene i fratelli Duffer avessero chiaramente grandi speranze per l'evento televisivo di recente, sembra che il finale sia più seguito da Game of Thrones che da Breaking Bad. Forse non terribile come l'ottava stagione di Thrones, ma anche una delle star della serie non ha potuto fare a meno di rivelare le sue critiche.

Quando gli è stato chiesto su Instagram (tramite DiscussingFilm) se gli fosse piaciuto il finale, Matthew Modine (che interpretava Papà, alias il dottor Martin Brenner, nelle stagioni 1, 2 e 4 di Stranger Things ) ha risposto semplicemente "No."

Poi, quando gli è stato chiesto se credesse nella cospirazione secondo cui esistesse un nono episodio segreto che fosse il vero finale, ha scritto che "sperava così per i fan." Non è la critica più pungente, ma qualsiasi convinzione che ci sia un episodio extra segreto a causa della debolezza del finale vero mostra quanti fan erano scontenti di come Stranger Things ha chiuso il suo capitolo finale.

Modine ovviamente non faceva parte della quinta stagione Stranger Things, ma anche senza essere coinvolto nella serie può vedere dall'esterno come non abbia soddisfatto tutti. In ogni caso, non scommetterei che ci sia un vero nono episodio in giro.