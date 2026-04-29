Stranger Things: Tales from '85 tornerà per una seconda stagione già questo autunno

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Con la conclusione di Stranger Things, l'arrivo di Stranger Things: Tales from '85 sembrava un po' sorprendente, poiché non mirava a far progredire la narrazione, ma piuttosto ad aggiungere colore in più a un'epoca passata dell'universo. Sembrava che potesse essere un'avventura one-and-done, o forse la base per ulteriori espansioni sugli eventi narrativi del passato di Stranger Things, ma chiaramente ci sono altre idee in mente.

Netflix ha rivelato che Tales from '85 tornerà per una seconda stagione e che debutterà sulla piattaforma di streaming già questo autunno. Non ci viene detto nulla riguardo alla trama o alla direzione che prenderà la serie, ma è in arrivo, il che significa che altre avventure animate di Stranger Things sono all'orizzonte.

Se non hai ancora visto Stranger Things: Tales from '85, puoi leggere la nostra recensione della prima stagione qui.