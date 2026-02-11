Stranger Things: The First Shadow dovrebbe apparire su Netflix

Stranger Things potrebbe essere concluso ora che è arrivata la quinta e ultima stagione, ma ci sono ancora molti modi per continuare a immergersi nel mondo fantasy fantascientifico. Per prima cosa, una serie animata arriverà presto su Netflix e, oltre a questo, lo streamer potrebbe offrire anche una versione filmata del prequel del West End/Broadway noto come The First Shadow.

Secondo Collider, si dice che le rappresentazioni dello spettacolo di questa settimana a Broadway siano state tutte cancellate affinché possa essere girato con l'intenzione di arrivare eventualmente sulla piattaforma di streaming. Le date cancellate coprono dal 10 al 14 febbraio, il che significa che se ti trovi a New York in questo periodo, potresti non riuscire a vedere lo spettacolo di persona.

Ora abbiamo anche un trailer della pièce che non conferma mai che arriverà su Netflix, ma la sua versione filmata di qualità aggiunge benzina al fuoco che suggerisce che stia arrivando al colosso dello streaming.

Non vengono fornite date nemmeno le date, quindi dovremo restare sintonizzati per saperne di più su questo fronte.