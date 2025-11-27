Stranger Things torna su Dead by Daylight a gennaio

HQ

Stiamo tutti godendo il ritorno di Stranger Things in questo momento, dato che il primo volume della quinta e ultima stagione della serie è stato presentato su Netflix. Questo momento, queste emozioni, sono tutte cose che proveremo anche a fine dicembre, quando uscirà il secondo Volume e il grande finale dell'ultimo episodio il 25 e 31 dicembre. Ma chiaramente questa non sarà l'ultima volta che ci lasciamo coinvolgere dal lore che circonda la città di Hawkins e nel regno insolito del Upside Down...

Dopo che Dead by Daylight e Netflix hanno collaborato per un capitolo di Stranger Things nel 2021, ora ci è promesso un ritorno, sotto forma di un secondo capitolo che verrà lanciato nel 2026. Non abbiamo informazioni precise o dettagli su ciò che questo offrirà, a parte il teaser che praticamente conferma che Vecna arriverà come killer per rafforzare i ranghi che già presenta un Demogorgon.

È anche abbastanza corretto supporre che questo secondo capitolo introdurrà più eroi e personaggi, dato che l'ultimo capitolo ha visto solo Nancy e Steve come sopravvissuti, probabilmente perché il resto del cast infantile era troppo giovane per essere bloccato in un videogioco in cui venivano brutalmente fatti a pezzi da mostri e serial killer. Ora però, nonostante l'età dei loro personaggi nello show, questi attori sono un bersaglio lecito...

Non abbiamo una data precisa per l'arrivo di questa collaborazione, ma sappiamo che inizierà a gennaio 2026. A parte Vecna, chi altro vorresti vedere da Stranger Things in Dead by Daylight ?