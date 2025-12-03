Stranger Things torna su Netflix con numeri di ascolto enormi, 60 milioni di visualizzazioni per la quinta stagione finora

HQ

Il 2025 è stato già un anno eccezionale per Netflix, con la terza stagione di Squid Game che ha registrato un pubblico impressionante, così come il ritorno di Wednesday, mentre KPop Demon Hunters ha infranto tutti i record cinematografici della piattaforma. A quanto pare, il 2025 si concluderà con un altro record dato che la quinta stagione di Stranger Things è già arrivata con un botto.

I primi Volume episodi hanno già attirato ben 59,6 milioni di spettatori sulla piattaforma, che, pur non essendo ancora abbastanza per entrare nelle Top 10 English serie di tutti i tempi di Netflix (e molto lontane rispetto a Wednesday e Squid Game ), vale la pena ricordare che questi dati sono solo un assaggio di ciò che verrà, come seconda Volume e la Grand Finale debutteranno a dicembre.

Se questi dati sono rappresentazioni accurate di ciò che verrà, Stranger Things ' la scorsa stagione dovrebbe raggiungere poco meno di 180 milioni di visualizzazioni su Netflix, che sarebbe sufficiente per essere la seconda serie inglese più grande di sempre, ma una ragionevole supposizione è che i numeri di spettatori raggiungeranno il picco durante le vacanze, man mano che i fan consumeranno tutta la stagione in una volta e avranno più tempo per guardare ore e ore di Stranger Things.

Quindi, non sarebbe irragionevole dire che l'ultimo lotto di episodi di Stranger Things potrebbe presto diventare la più grande serie TV di sempre di Netflix, un'impresa che richiederebbe di superare i 265,2 milioni di visualizzazioni per superare la prima stagione di Squid Game.

Hai già visto Volume 1 ? Se no, non perdere la nostra recensione degli episodi.