Strasburgo nomina l'ex allenatore dei Wolves Gary O'Neil per sostituire Rosenior

Gary O'Neil, ex allenatore del Wolverhampton Wanderers e dell'AFC Bournemouth, è stato nominato nuovo allenatore del club di Ligue 1 Racing Club de Strasbourg, dopo la partenza di Liam Rosenior per il Chelsea. Strasburgo l'ha annunciata mercoledì, un giorno dopo la nomina di Rosenior, e debutterà sabato contro Avranches in Coupe de France.

Gary O'Neil, 42 anni, si è ritirato dal calcio nel 2019, dopo aver giocato per squadre come Portsmouth, West Ham United, Bristol City e Bolton Wanderers. Come allenatore, ha lavorato per l'AFC Bournemouth nella stagione 2022/23 e successivamente per il Wolverhampton Wanderers, dove è stato licenziato nel dicembre 2024.

"È un club con una storia unica, una passione incredibile, una resilienza e ovviamente tifosi fedeli che vogliono vedere questa squadra giocare bene e avere successo. Abbiamo un gruppo di giocatori entusiasmanti e obiettivi ambiziosi chiari per la stagione. Il mio obiettivo è lavorare sodo con la rosa per dare tutto per il successo del club", ha detto O'Neil.

Strasburgo è settima in Ligue 1, la stessa posizione in cui Rosenior ha guidato la squadra la scorsa stagione, garantendo loro la qualificazione per la UEFA Conference League, dove si sono recentemente qualificati per gli ottavi di finale.