Street Fighter 6 in procinto di essere ampliato con Sagat e costumi da bagno

Il prossimo combattente che si unirà Street Fighter 6 è stato ora svelato da Capcom in un breve teaser trailer, e non è altro che l'ultra-leggenda Sagat, che è stato effettivamente presentato nel primissimo Street Fighter nel 1987 (anche se solo come boss non giocabile).

Sarà il primo personaggio dell'anno 3, ad apparire subito dopo il torneo EVO 2025 il 5 agosto. E con Sagat arriva una forte dose di fan service, poiché Capcom sta anche rilasciando costumi da bagno per sette dei combattenti. Puoi dare un'occhiata ai costumi tramite Instagram e, per quanto riguarda chi riceve i costumi da bagno, Capcom scrive:

"Ecco Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly e A.K.I. per stuzzicarti l'appetito."