Street Fighter 6 questa settimana riceverà nuovi abiti e abbiamo un nuovo trailer che li mostra
Arrivano lo stesso giorno del nuovo personaggio Ingrid, che è anche una delle fortunate ad avere un nuovo costume.
Come sapete, l'estate è alle porte, e Capcom pensa sia ora di vestirci di conseguenza, un sentimento che vale anche per i combattenti in Street Fighter 6. Ecco perché il pacchetto DLC Outfit 3 è in arrivo, previsto per il 28 maggio.
Questo pacchetto include un totale di quattro nuovi outfit per Sagat, C. Viper, Alex e Ingrid (che verrà anch'essa rilasciata lo stesso giorno). Sagat indossa un abito elegante, anche se non sembra averlo messo di buon umore, visto che appare scontroso come sempre. C. Viper, invece, può aspettarsi un abito da sera leggermente ispirato a Harley Quinn, mentre Alex sceglie un abito da palestra abbastanza ordinario e Ingrid qualcosa che sospettiamo i fan adoreranno - in particolare, l'outfit Midnight Bliss di Fighting Jam.
Dai un'occhiata a tutto ciò che si trova nel trailer qui sotto.