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Street Fighter 6

Street Fighter 6 stabilisce un nuovo record Steam per giocatori contemporanei

Tre anni dopo il suo lancio, si scopre che il sesto gioco principale della serie Street Fighter è più popolare che mai.

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Quasi esattamente tre anni dopo il lancio di Street Fighter 6, il gioco è più popolare che mai. SteamDB ora rivela che, solo poche ore fa, il gioco aveva 72.977 giocatori contemporanei, più di quanto fosse mai successo prima.

Una delle ragioni principali è il nuovo personaggio Ingrid, aggiunto oggi, e il record precedente non risale al lancio ma solo pochi mesi fa, quando Alex è stato aggiunto al gioco. In breve, il gioco continua a prosperare, e possiamo presumere con sicurezza che Capcom continuerà ad ampliarlo con nuovi contenuti per molto tempo.

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