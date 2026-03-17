Street Fighter 6 supera il picco di lancio con un aggiornamento importante

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Dopo il recente rilascio di Alex da parte di Capcom, un personaggio molto atteso—insieme a un importante aggiornamento per bilanciare i vari picchiaduro—il gioco ha ora battuto il precedente record di giocatori simultanei su Steam. Il nuovo record è pari a ben 72.067 giocatori contemporanei, il che significa che il gioco ha superato il suo picco di tre anni fa, raggiunto durante il lancio del 2023.

Alex, che torna da Street Fighter III, sembra essere stato esattamente la carica di energia di cui il gioco aveva bisogno. Oltre all'equilibrio e agli aggiustamenti di gameplay, l'aggiornamento ha riportato in campo sia veterani che giocatori curiosi. Incredibilmente ben fatto da Capcom, ed è fantastico vedere persone tornare al gioco.

Sei uno dei tanti che hanno colto l'occasione di tornare a Street Fighter 6 ?