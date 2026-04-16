Street Fighter trasuda identità visiva e carisma nel suo trailer ufficiale

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Street Fighter. Proprio come per Mario, Sonic, Zelda, Donkey Kong, Tetris o qualsiasi altro classico dei videogiochi senza tempo, la sola menzione di questo evento fa ascoltare praticamente chiunque nel mondo e automaticamente si crea un'immagine mentale di una scena in cui due personaggi colorati si affrontano con pugni, calci e un tocco di magia marziale. E come quasi tutti gli esempi precedenti, stiamo per vedere un adattamento cinematografico di essa.

Conosciamo il cast e i personaggi che appariranno in Street Fighter, in uscita al cinema il 16 ottobre, ma ci chiedevamo ancora se questo salto dalla televisione al grande schermo sarebbe stato qualcosa di più serio, o più simile all'inconnesso (anche se per alcuni, film cult del 1995). Fortunatamente, sembra che Street Fighter nel 2026 possa essere un vero fenomeno di massa, poiché, sebbene sia pieno di umorismo e sequenze più leggere, sembra destinato a offrire un film ricco di carisma e personalità.

Nel trailer, abbiamo già intravisto la trama, oltre a dare uno sguardo più ravvicinato a Ken, Ryu, Mr Bison, Akuma, Zangief, Chun-Li, Vega e persino Blanka, e a capire le loro personalità nel film. Dai un'occhiata qui sotto.