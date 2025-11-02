Street Racer ritorna a novembre

HQ

Quanti di voi ricordano Street Racer dei primi anni '90, uno dei tanti cloni di Mario Kart di quell'epoca. Con otto pazzi piloti con veicoli altrettanto unici e abilità speciali, che si stanno preparando per un grande ritorno in Street Racer Collection. Che è più o meno esattamente quello che sembra, una raccolta composta da un mucchio di diversi porting del gioco. Comprese le versioni SNES, Mega Drive, MS-DOS e Gameboy.

Per qualche insondabile ragione hanno scelto di saltare le versioni Amiga, Playstation e Saturn, che da molti sono considerate le migliori. Sebbene il porting SNES sia competente, fa comunque sembrare questa presunta collezione un po' poco cotta. Tuttavia, è bello vedere questa vecchia gemma rispolverata e per quelli di voi che non hanno mai provato il gioco prima, questo offre un'eccellente opportunità per assaggiare alcune bontà di gioco degli anni '90.

La collezione arriverà sugli scaffali dei negozi il 27 novembre per PC e la maggior parte delle console.

Hai giocato a Street Racer negli anni '90?