Stretchmancer è un'avventura comica di rompicapi in prima persona con un eroe simile a Stretch Armstrong

Cerchi qualcosa di un po' insolito da giocare? Se è così, lo sviluppatore britannico Triangle Wave potrebbe avere il progetto per te, perché durante Day of the Devs abbiamo potuto vedere un'altra occhiata a Stretchmancer.

Si tratta di un gioco di avventura puzzle in prima persona in cui i giocatori assumono il ruolo di un eroe gommoso e malleabile simile a Stretch Armstrong noto come The Stretchmancer, con l'obiettivo di risolvere enigmi e infine sconfiggere il malvagio Claustro Empire per salvare la galassia dalla devastazione.

Descritta come un'avventura old-school pensata per farti ridere e sorridere, dovrai viaggiare nei livelli come eroe silenzioso e usare i poteri di Stretch per interagire con l'ambiente e superare ostacoli e problemi che ostacolano il progresso. Lungo il percorso potresti persino incontrare alcuni personaggi interessanti descritti come "strani e sciocchi", sottolineando ulteriormente che questa storia sarà tutt'altro che ortodossa.

Attualmente non c'è una data di lancio associata a Stretchmancer, ma ci è stato detto che arriverà su PC e forse anche su console in futuro. Per il momento, dovremo accontentarci del trailer del gioco, che potete trovare qui sotto.