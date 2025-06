Strike risorgerà di nuovo? Lo sviluppatore originale accenna a un successore spirituale

HQ

Far esplodere i soldati nemici e infliggere una morte infuocata da una prospettiva isometrica come un tosto elicottero d'attacco: questa è stata una delle grandi gioie degli anni '90. E pochi giochi hanno catturato quel brivido come la serie Strike, con classici come Desert Strike, Jungle Strike e Nuclear Strike.

Ma il tempo è passato, o forse il mercato è diventato troppo saturo – chissà – e a parte alcune affascinanti riprese indie che sono spuntate di recente, il genere degli sparatutto in elicottero, un tempo amatissimo, è praticamente scomparso. Tuttavia, ora c'è un piccolo barlume di speranza che Strike possa risorgere, anche se sotto forma di un successore spirituale.

Il designer dietro i giochi originali ha espresso interesse a riportare in vita la serie, affermando di avere alcune idee solide su come evolvere il franchise: mantenere l'iconica atmosfera d'azione con elicotteri veloci, modernizzando al contempo le meccaniche per i giocatori di oggi.

Si tratta di preservare l'intensità e i controlli precisi che hanno reso gli originali così popolari, ma aggiornati con il design e la tecnologia attuali. Detto questo, questo progetto è ancora lontano qualche anno, per intenderci.

In una conversazione con Time Extension, Barnes ha dichiarato:

"Mi è stato chiesto almeno una volta al mese negli ultimi 10 anni o giù di lì – forse di più – quando ho intenzione di rifare Strike? Quando ci sarà un nuovo assalto? Ed è sempre stata una cosa un po' in secondo piano per me.

Come ho già detto alle persone, probabilmente potrei alzarmi dal letto e camminare come un sonnambulo attraverso la creazione di un nuovo gioco Strike. Ma, a causa di ciò, finisco sempre per virare verso le cose non Strike.

Recentemente l'ho equiparato alle persone che chiedono a Prince più e più volte di fare Purple Rain 2. La gente lo ha fatto per molto tempo e alla fine ha realizzato Diamonds and Pearls, che è essenzialmente Purple Rain 2. Alla fine creerò i miei diamanti e perle, ma in questo momento ci sono circa quattro giochi in coda davanti a me. Fortunatamente, però, sono stati tutti in sottofondo allo stesso tempo, quindi nel corso del prossimo anno o giù di lì saranno fuori".

Fino ad allora, dovremo accontentarci di giochi come Megacopter – un piccolo diversivo divertente, certo, ma chiaramente non allo stesso livello dei giochi Strike della vecchia scuola.

Non vedi l'ora di un nuovo revival di Strike?