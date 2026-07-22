Stuart Fails To Save the Universe: Stagione 1

HQ

Quando è stato rivelato che The Big Bang Theory sarebbe stato ampliato con un ulteriore spin-off, questa volta incentrato sul personaggio secondario, il proprietario di un negozio di fumetti Stuart Bloom, non ho potuto fare a meno di chiedermi perché questa serie venisse realizzata e quali dirigenti folli abbiano deciso di approvarla. Per prima cosa, non stiamo parlando di un progetto prequel come Young Sheldon, dato che si tratta di un seguito della serie principale e principale in cui una raccolta di personaggi di ritorno intraprende un'avventura non solo nell'universo ma anche nel multiverso. Di nuovo, cosa?

Dopo aver visto tutti gli episodi di Stuart Fails To Save the Universe, mi è rimasto un'impressione strana, perché mentre il creatore Chuck Lorre ha costruito qualcosa con questa serie che ha una sostanza narrativa e non sembra un'estensione sfacciata della formula di The Big Bang Theory, è anche un progetto che mi ha lasciato completamente confuso e confuso da ciò che ho appena visto.

HQ

Per farla breve, la trama ruota attorno a Stuart interpretato da Kevin Sussman, che gli viene affidato il compito di riparare l'universo. Anche se non viene mostrato direttamente, Stuart si intromette in un'invenzione di Sheldon e Leonard che frattura l'universo e la realtà, mandando Stuart e alcuni suoi amici e conoscenti stretti (Denise di Lauren Lapkus, Bert di Brian Posehn e Kripke di John Ross Bowie) in un'avventura multiversale in cui la creatività può sbocciare e scatenarsi.

Annuncio pubblicitario:

Veniamo portati in mondi post-apocalittici, altri controllati da un'IA avanzata, uno in cui l'umanità condivide l'anatomia delle mucche, e altri ispirati a opere e successi pop-culturali. Non voglio spoilerare molto su questo fronte, ma The Big Bang Theory si è sempre orientato verso la cultura del cinema, della TV e dei fumetti, quindi probabilmente si può iniziare a dedurre da qui. Ovunque l'avventura porti il gruppo, quasi sempre sorprende e ti dà motivo di continuare a sintonizzarti, e in generale, è proprio questo fattore wow che dà a Stuart Fails To Save the Universe il suo scopo. Ci sono alcuni universi e filoni narrativi che spiccano davvero e portano a trame avvincenti, soprattutto quando volti familiari e cameo ospiti arrivano per accontentare i fan di The Big Bang Theory. Può essere un po' altalenante, ma per la maggior parte questo design funziona piuttosto bene.

Ma... quando la trama generale inizia a prendere forma e lo spettatore riceve sempre più informazioni a fila su la narrazione multiversale e su come Stuart e la banda siano collegati, è in questo momento che la serie inizia a scivolare e inciampare un po'. Principalmente perché smette di avere senso coerente. Quando l'episodio finale si è concluso, mi sono ritrovato con infinite più domande di quante ne avessi iniziate, e non sempre del tipo positivo. In poche parole, non so cosa significhi questa serie per il futuro del 'Big Bang Theory-verse'. Sono davvero sconcertato dalla storia che Lorre ha inventato con questa serie.

Annuncio pubblicitario:

Oltre alla narrazione disomogenea, penso anche che Stuart Fails To Save the Universe abbia qualche intoppo riguardo al suo standard come serie televisiva. Il cast principale ha i suoi momenti, ma non sembra particolarmente efficace nemmeno come protagonisti, quasi come se ci fosse un elemento di sindrome dell'impostore che impedisce loro di sostituire i loro omologhi di The Big Bang Theory. Forse perché questi protagonisti non sono scritti bene come quelli di TBBT, forse è un difetto di prestazione, forse è una battuta meta di lunga data basata sulle personalità di ciascuno di questi personaggi. Indipendentemente dalla risposta, spicca particolarmente quando ci sono cameo, seppur per apparizioni brevi e talvolta spreche.

Tuttavia, è evidente che questo show ha un buon budget, poiché i set, la qualità del film, persino l'uso di CGI e animazione sia nelle scene normali che nella sequenza dei titoli, sembrano un miglioramento rispetto a ciò che i fan si aspettavano da The Big Bang Theory. E in una vena familiare, lo stile dell'umorismo si riflette, con battute argute, battute intellettuali, giochi di parole espliciti e dibattiti sulla cultura pop che sono tutti elementi centrali.

Quindi sì, Stuart Fails To Save the Universe sembra molto 'The Big Bang Theorian', e su questo punto di vista eccelle. Tuttavia, la trama diventa troppo indisciplinata per il suo stesso bene, il cast principale non è il più efficace come protagonista e, alla fine, il finale è così bizzarro e confuso che rimane con un sapore leggermente insoddisfatto in bocca. Considerando che TBBT era una sitcom comica per lo più sopra la media, forse c'è l'aspettativa che questa serie sia all'altezza dello stesso standard, e forse è anche per questo che rimango un po' deluso da Stuart Fails To Save the Universe. Ma nulla di tutto ciò cambia il fatto che, come serie, si basa sulle fondamenta di The Big Bang Theory e non cerca molto di reggersi in piedi da sola. Se questo è il futuro di 'TBBT universe', non sono sicuro che resterò per viverlo.