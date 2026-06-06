Studio Abattoir mostra un nuovo look su The Pines in vista del lancio del 2027

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Avrete forse letto la nostra recente intervista con Studio Abattoir, in cui abbiamo parlato con l'unico sviluppatore del loro prossimo e atteso RPG horror psicologico, The Pines. Se non hai ancora letto quell'articolo approfondito, assicurati di farlo qui.

Per quanto riguarda il motivo per cui oggi parliamo di The Pines, il gioco è appena apparso al Future Games Show, dove è stato presentato un nuovo trailer del progetto che ha mostrato ancora più l'atmosfera opprimente e inquietante che viene servita.

Ambientato in un mondo aperto in una foresta remota, The Pines si basa tutto sullo svelare la facciata che circonda l'area locale, in parte poco autentica, scoprendo il mistero surreale, paranoico e strano che si cela. È un'esperienza in cui ogni decisione che prendi influenzerà il ruolo del protagonista Edward Walker nel mondo, così come influenzerà anche i residenti della zona.

A questo si aggiunge un sistema di stalker in cui, se infastidisci altri personaggi nella zona, potrebbero alla fine darti la caccia, rendendo la tua presenza in The Pines ancora più scomoda. Allo stesso modo, ci saranno elementi di detective e risoluzione di misteri legati alla narrazione principale, oltre a combattimenti che offrono schivate, parate e colpi rapidi.

Puoi vedere gran parte di questo in azione nel nuovo trailer di The Pines qui sotto, tutto in vista del lancio del gioco su PC tramite Steam nel 2027.