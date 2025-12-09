Studio Drydock partecipa all'Wholesome Snack Showcase con non uno, ma due annunci

Studio Drydock è senza dubbio una delle stelle dello show per il 2025 Wholesome Snack Showcase, dato che lo studio indie sembrava condividere aggiornamenti non solo su un gioco in programma, ma anche su un secondo. Esatto, se eri desideroso di aggiornamenti sull'universo Wylde, siamo felici di condividere che ci sono notizie sia su Wylde Flowers che su Wylde Society.

Parlando del primo gioco, Wylde Flowers, l'annuncio principale è che il gioco della storia magica è ora disponibile per il gioco e il gioco su PS5 e Xbox Series X/S. Dopo aver lanciato altrove e includendo PC e Nintendo Switch, ora puoi vivere il primo progetto dello sviluppatore su due nuove console.

A seguito di ciò, il secondo annuncio riguarda il titolo in sviluppo noto come Wylde Society. Come parte della presentazione, ci è stato dato un nuovo sguardo al gioco, che arriverà infine su PC tramite Steam e potenzialmente anche su altre piattaforme (l'annuncio sopra per Wylde Flowers suggerisce che 'potenzialmente' diventerà realtà col tempo). Questo titolo è un "simulatore di dramma d'epoca" e in esso i giocatori trascorreranno del tempo nella pensione di Vivian, dove potranno aspettarsi di aiutare a mettere gli ultimi ritocchi all'arredamento, prendere un delizioso tè pomeridiano, ammirare un elegante ballo e poi concludere la serata con un po' di stregoneria.

Non abbiamo ancora una data di uscita da condividere per Wylde Society, ma puoi vedere uno sguardo del gioco qui sotto.