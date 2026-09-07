Studio Ghibli liquida la tendenza dell'IA come una bufala poco interessante

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Molte persone sono rimaste stupite quando, uno o due anni fa, sono spuntate ogni sorta di interpretazioni generate dall'IA dei fenomeni della cultura pop, che presumibilmente mostravano come sarebbero se le avesse realizzate lo Studio Ghibli. Un esempio di questo è Il Signore degli Anelli, che potete vedere nel post X qui sotto.

Mentre altri creatori si sono indignati per tali cose e hanno minacciato azioni legali, Studio Ghibli ha scelto di rimanere in silenzio. E così rapidamente come è emersa la tendenza, anche questa è svanita. Ora, Toshio Suzuki, presidente e produttore di Studio Ghibli, commenta la decisione di gestire il plagio in un'intervista con Asahi Shimbun (tramite Automaton), affermando che era così evidentemente falso che il concetto non è interessante:

"... mentre l'IA può facilmente produrre un certo tipo di animazione, chiunque abbia anche solo un po' di conoscenza può vederlo attraverso. Non significa molto, e non è nemmeno interessante."

Il cofondatore e figura più famosa dello studio, Hayao Miyazaki, nella stessa intervista si dice che non sappia nemmeno cosa sia l'IA generativa. La leggenda di 85 anni è fuori dalla scena pubblica dal successo del 2023 The Boy and the Heron e si dice stia lavorando privatamente a un altro presunto capolavoro. Secondo Suzuki, l'IA non sarà in grado di replicare la delicata arte per cui Miyazaki è conosciuto, e dice laconicamente:

"Ghibli si evolverà in un'entità culturale che dimostrerà cosa significa per gli esseri umani creare arte."