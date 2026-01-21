Studio Koba e Aeternum Game Studios si stanno unendo per diventare uno sviluppo chiamato "Mastodon Dinozord"

HQ

Gli sviluppatori Studio Koba e Aeternum Game Studios hanno annunciato congiuntamente che si uniranno e si uniranno per un progetto futuro. In due dichiarazioni separate, viene menzionato che questa "non è una presa di controllo, né una semplice collaborazione" quanto piuttosto una "alleanza inaspettata" che "prenderà la forma di un gioco".

Gli sviluppatori Haneda Girl e Aeterna Noctis non hanno ancora rivelato esattamente cosa stiano preparando come coppia, ma hanno anticipato che la collaborazione porterà a un pipeline di sviluppo molto più potente, con la dichiarazione Studio Koba che descrive questa mossa come segue.

"Siamo più forti che mai. Noi siamo il 'Mastodon Dinozord'. Siamo la fusione di Goku e Vegeta."

Aeternum Game Studios approfondisce questo punto spiegando: "Abbiamo deciso di camminare insieme nell'ignoto per creare qualcosa che nessuno dei due avrebbe potuto immaginare separatamente. Quello che stiamo preparando cambierà le regole."

Per saperne di più su come operano entrambi gli sviluppatori, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di parlare con Studio Koba riguardo a Haneda Girl e allo stesso modo Aeternum Game Studios a Aeterna Noctis. Vedi entrambe le interviste qui sotto.

