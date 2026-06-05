Studio MDHR sta lavorando a un nuovo gioco animato a mano Cuphead

Il Summer Game Fest è in corso, e già abbiamo assistito a qualche grande sorpresa e sviluppo, non ultimo dallo studio studio MDHR, che ha condiviso aggiornamenti non su uno, ma su due progetti su cui il team sta lavorando.

Per cominciare, lo sviluppatore ha sottolineato di essere impegnato a lavorare duramente a un nuovo gioco di Cuphead, considerato un progetto "animato a mano" che riunirà Cuphead e i suoi amici, portandoli in una nuova avventura.

Nel video speciale di presentazione che potete vedere qui sotto, il titolo in arrivo è descritto come tale.

"È iniziato lo sviluppo di un nuovissimo videogioco animato a mano di Cuphead. Il nostro talentuoso team lavora duramente su questo ambizioso progetto, che porterà Cuphead e i suoi amici in una nuova ed entusiasmante avventura. È ancora nelle fasi iniziali, ma non vediamo l'ora di rivelare di più quando sarà il momento giusto."

Ma a aggiungere, lo Studio MDHR ha anche presentato un secondo titolo di Cuphead, un platform pixelato e in stile retrò noto come Mighty Cuphead Adventure. Secondo un comunicato stampa, questo gioco è costruito utilizzando la tecnologia dell'epoca da cui è ispirato, ovvero il Linguaggio Assembly, e tenendo conto delle specifiche esatte del Sega Master System. Sarà compatibile anche con piattaforme e tecnologie moderne, ma lo Studio MDHR offrirà anche una cartuccia fisica per questo gioco da utilizzare sul sistema retrò di Sega.

Mighty Cuphead Adventure è realizzato da un "piccolo team all'interno del nostro studio" ed è considerato una "lettera d'amore all'epoca che ci ha portati nel mondo dei videogiochi", ovvero l'era 8-bit. Dai un'occhiata a un po' di gameplay nella presentazione qui sotto insieme ad alcune immagini.