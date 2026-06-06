Studio Rabbiko porterà Usagi Shima al PC questo ottobre

Durante la Wholesome Games Showcase, lo studio studio Rabbiko è intervenuto per fornire qualche informazione in più sul suo prossimo progetto di raccolta di coniglietti noto come Usagi Shima. Questa è un'esperienza accogliente in cui l'obiettivo è trasformare un'isola abbandonata in un paradiso per coniglietti, un rifugio che puoi decorare come preferisci e trasformarlo in una meta imperdibile per i turisti di ogni tipo.

Offrendo attività secondarie per fare foto, opportunità di fare amicizia con gli abitanti dell'isola, oltre a una varietà di tipi di coniglietti da attirare a unirsi come abitanti del paese, Usagi Shima è pensato per essere un gioco molto rilassante, senza timer o stress di cui preoccuparsi.

Con tutto questo in programma, lo Studio Rabbiko valuterà di lanciare Usagi Shima già a ottobre, anche se la data esatta del lancio deve ancora essere stata decisa. Guarda alcune immagini della partita qui sotto.