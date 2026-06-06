Studio Rabbiko porterà Usagi Shima al PC questo ottobre
L'autunno non sarà solo pieno di successi AAA, perché anche il mondo indie avrà molto da offrire.
Durante la Wholesome Games Showcase, lo studio studio Rabbiko è intervenuto per fornire qualche informazione in più sul suo prossimo progetto di raccolta di coniglietti noto come Usagi Shima. Questa è un'esperienza accogliente in cui l'obiettivo è trasformare un'isola abbandonata in un paradiso per coniglietti, un rifugio che puoi decorare come preferisci e trasformarlo in una meta imperdibile per i turisti di ogni tipo.
Offrendo attività secondarie per fare foto, opportunità di fare amicizia con gli abitanti dell'isola, oltre a una varietà di tipi di coniglietti da attirare a unirsi come abitanti del paese, Usagi Shima è pensato per essere un gioco molto rilassante, senza timer o stress di cui preoccuparsi.
Con tutto questo in programma, lo Studio Rabbiko valuterà di lanciare Usagi Shima già a ottobre, anche se la data esatta del lancio deve ancora essere stata decisa. Guarda alcune immagini della partita qui sotto.