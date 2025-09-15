Studiocanal porta i classici di Agatha Christie in 4K

HQ

Come fan di Agatha Christie, ho sempre sperato di vedere questi adattamenti cinematografici fare il salto dall'HD standard al 4K, e ora quel sogno è diventato realtà. Studiocanal ha appena annunciato l'uscita di un nuovo cofanetto che raccoglie quattro delle versioni cinematografiche più iconiche del suo lavoro, tutte recentemente restaurate e accompagnate da extra esclusivi. Assassinio sull'Orient Express di Sidney Lumet, con Albert Finney nel ruolo di Poirot. Morte sul Nilo e Il male sotto il sole, con Peter Ustinov nel ruolo di Poirot. The Mirror Crack'd, con Angela Lansbury nel ruolo di Miss Marple. Con opere d'arte sontuose, oggetti da collezione e calchi pieni di alcuni dei più grandi nomi della loro epoca, questa versione offre la possibilità di rivisitare Poirot e Miss Marple con dettagli più nitidi che mai. Anche tu sei entusiasta di vedere questi film in 4K? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!