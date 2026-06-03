Stuntman: Hollywood rilancia il franchise classico su PS5

Stuntman: Hollywood è appena stato svelato a State of Play, un nuovo capitolo di questa serie ricca di azione che ora sta tornando su PlayStation 5 dopo molti anni di silenzio.

Come nei giochi precedenti, l'obiettivo è mettersi al volante come autista di stunt in varie grandi produzioni hollywoodiane. Possiamo aspettarci diverse scene spettacolari in cui famosi franchise come Miami Vice, Knight Rider, Death Race e Fast & Furious saranno al centro della scena.

Gli sviluppatori descrivono il gioco come una combinazione di corse arcade, distruzione e precisione, in cui ogni tracciato rappresenta una scena cinematografica da girare. I giocatori devono seguire alla lettera le istruzioni del regista, eseguire varie manovre e gestire anche la pressione temporale che li circonda.

Non è ancora stata annunciata una data di uscita.