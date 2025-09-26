Stupefacente trailer di Aniimo rivelato durante il Tokyo Game Show

HQ

Ieri, Microsoft ha tenuto il suo Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast e ha colto l'occasione per mostrare molte cose interessanti, non ultimo Forza Horizon 6, che si svolgerà in Giappone. Ma avevano anche alcuni progetti più piccoli, come il bellissimo Aniimo.

È già stato mostrato a giugno durante il grande evento estivo di Microsoft e ha attirato molta attenzione per la sua configurazione ispirata ai Pokémon e la splendida grafica. In un nuovo trailer del Tokyo Game Show, ora diamo uno sguardo leggermente migliore a questa avventura apparentemente affascinante.

Una differenza significativa rispetto alla serie Pokémon è che qui puoi trasformarti nei tuoi mostri con una funzione chiamata Spago, che apre possibilità di gioco completamente nuove. Gli sviluppatori scrivono quanto segue nel comunicato stampa:

"Pathfinder, sta succedendo qualcosa a Idyll... Sei pronto a intraprendere una nuova avventura in questo mondo dinamico, interattivo ed espansivo per scoprire tutti i suoi segreti nascosti? Lungo la strada, incontrerai un'ampia varietà di Aniimos e, se sei fortunato, potresti persino scoprire le loro rare e sbalorditive forme di Prismana! Colleziona, evolvi e intreccia con il tuo Aniimo mentre esplori il mondo mozzafiato di Idyll. Ma attenzione, potenti nemici ti aspettano! E solo rimanendo uniti avremo la forza di sconfiggerli. Insieme, siamo più forti!"

Aniimo uscirà su PC, Xbox e smartphone nel 2026 e sarà free-to-play. Dai un'occhiata qui sotto, speriamo che possa riempire parte del vuoto lasciato dalla cancellazione di Everwild quando verrà lanciato il prossimo anno per PC, Xbox Series SS/X e smartphone.