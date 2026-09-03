Stupid Never Dies Anteprima del gameplay: Monster Mash

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Durante i miei anni formativi, il videogioco Crash Bandicoot: Crash of the Titans si è rivelato uno dei suoi preferiti. La possibilità di prendere il controllo dei nemici sconfitti e poi usare i loro poteri per sconfittire orde di altri nemici era incredibilmente divertente, e quando ho visto che i veterani Capcom che stavano formando il nuovo studio GPTRACK50 Inc. stavano lavorando a una meccanica simile nel loro debutto Stupid Never Dies, ovviamente ho dovuto provare il gioco.

Nel gioco, seguiamo il protagonista Davy mentre cerca un modo per scongelare una ragazza congelata di cui si è innamorato. Il problema? Lui è uno zombie, lei è umana, e il mondo intero è stato invaso da mostri. Per salvare la situazione e trovare il vero amore, Davy dovrà gettarsi in un water e attraversare strati dell'oltretomba, combattendo contro ogni sorta di mostro.

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Stupid Never Dies ti fa iniziare in un centro commerciale abbandonato che hai fatto casa tua. Mi sono venuti subito in mente i pensieri di Dead Rising, ma questa è solo un'area hub dove potrai scambiare potenziamenti per Davy, parlare con altri personaggi utili che incontrerai durante la tua avventura e poi scegliere di partire per un'altra run. Quando non ti avventuri nelle profondità degli inferi, sei davvero lento. Per fortuna, non devi camminare fino al bagno ogni volta che vuoi iniziare una nuova partita, e puoi semplicemente teletrasportarti lì. La lentezza è un tocco di carattere divertente, ma a volte ti fa chiedere se quel sapore valga la pena.

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Una volta che ti sei equipaggiato con un nuovo braccio, gamba, testa o qualsiasi altra cosa tu voglia cambiare di Davy, puoi gettarti nell'oltretomba. Lì non sei minimamente lento, e progredirai attraverso una serie di mappe ispirate a diversi periodi storici se venivano gettati in idee diverse dell'inferno. Combatti contro mostri più piccoli e sfortunati e nemici più d'élite, questi ultimi che puoi divorare dopo averli sconfitti per assumere le loro forme e i loro poteri.

Tra poco parleremo delle diverse forme dei mostri, ma prima parleremo di Davy. Non è del tutto inutile in combattimento, e con il suo kit base può effettivamente sopravvivere abbastanza bene. I suoi attacchi fanno abbastanza danni da ottenere facilmente la tua prima forma mostruosa, e il suo modello più piccolo rende preferibile passare a lui quando sei in difesa. Hai anche il morso zombie per curarti a metà combo, e un pulsante per parare che ti permette di deviare gli attacchi nemici ogni volta che brillano di giallo. Puoi seguire quella parata per danni enormi, e come il tuo morso, le tue forme mostruose possono usarla bene come la forma base Davy.

I mostri hanno tutte le forme e dimensioni, fortunatamente non sono solo reskin l'uno dell'altro. Il lupo mannaro si gioca completamente diversamente dall'arpia, per esempio, e mostri come il wisp sono incredibilmente unici nel loro design e stile di gioco. Non tutti sono uguali, ma tutti offrono qualcosa di interessante che ti fa scegliere un nuovo mostro ogni volta che hai l'occasione di provarlo. L'estetica punk-rock di Stupid Never Dies trasuda in tutta la sua grafica, inclusi i design e le abilità dei mostri, aggiungendo un ulteriore livello di sapore per rendere il gioco creativamente coeso e un semplice piacere da giocare.

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Dove forse non sono del tutto convinto da Stupid Never Dies è nel formato basato sulle partite. Molti giochi oggi aggiungono elementi roguelike, forse per evitare di essere visti come compiti da 40 ore da completare piuttosto che come un gioco con cui divertirsi. Tuttavia, la struttura basata sulle run di Stupid Never Dies a volte sembra destinata a rendere il gioco troppo ripetitivo col tempo. Non posso dirlo con certezza dopo solo un breve periodo con Stupid Never Dies, ma il nucleo dell'esperienza non sembra aver bisogno di elementi roguelite al centro. I singoli livelli, una struttura di campagna lineare, avrebbero potuto offrire una connessione più chiara con la storia principale. Sembra che gli elementi roguelite siano nati dal desiderio di non voler far perdere tempo al giocatore, ma attraverso questo ti viene posta la domanda sul perché dovresti spendere quel tempo in primo luogo?

Ancora una volta, non ho giocato abbastanza a Stupid Never Dies per dire con certezza se la struttura roguelite rappresenti qualche problema fondamentale, e durante il mio tempo con il gioco mi sono semplicemente divertito tantissimo a trasformarmi in mostri diversi, a esplorare il folle sottobosco punk-rock e ad affrontare quante più sfide possibile nel tempo a disposizione. Stupid Never Dies è brillante e giocoso come speravo, con un combattimento in stile arcade che è divertente sia che tu sia bloccato nei panni di Davy sia che tu stia giocando con una delle sue forme mostruose. Arriva ottobre!