Stupid Never Dies fissa una finestra di uscita per l'autunno 2026 in un nuovo trailer

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Il 2026 ha già visto alcune grandi uscite e molti nuovi giochi in arrivo. Abbiamo un'estate un po' tranquilla, ma poi in autunno/autunno le cose riprenderanno davvero, e ora abbiamo un altro gioco che si unisce a quel periodo con uscite in Stupid Never Dies.

Stupid Never Dies proviene da veterani di Devil May Cry, Dragon's Dogma e Resident Evil, che hanno fondato un nuovo studio e creato questo gioco d'azione unico. In un mondo in cui il 98% della razza umana è stato sterminato, i mostri hanno preso il sopravvento. Davy, un giovane zombie infatuato di una ragazza congelata in criosonno, farebbe qualsiasi cosa pur di riportarla indietro. Per fortuna di Davy, c'è uno scienziato pazzo disposto ad aiutarlo.

C'è anche un gargoyle in un carrello della spesa e un tizio disposto a modificare il corpo di Davy per aiutarlo a farsi strada tra orde di mostri. Davy è uno zombie un po' diverso, poiché può trasformarsi in altri mostri durante il gioco, usando i loro poteri per un tipo unico di gameplay d'azione.

Abbiamo solo la finestra di rilascio per Stupid Never Dies, non una data precisa, ma con l'autunno alle porte, immaginiamo che presto la fissaremo. Nel frattempo, guarda il secondo trailer qui sotto: