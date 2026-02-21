Sturla Holm Laegreid, il "biatleta infedele", torna a casa con cinque medaglie ma nessuna d'oro, eguagliando un record di 102 anni

HQ

Il biatleta norvegese Sturla Holm Laegreid è diventato uno dei protagonisti indesiderati dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina, quando ha confessato la sua relazione in diretta televisiva subito dopo aver vinto una medaglia di bronzo, piangendo dopo aver perso l'amore della sua vita perché l'aveva tradita. È diventato uno degli argomenti più discussi all'inizio dei Giochi, e in seguito si è scusato, principalmente con la sua ex fidanzata ma anche con il suo connazionale norvegese che ha vinto l'oro in quella gara, oscurando la vittoria - e il messaggio dedicato a un compagno di squadra defunto - con la sua storia.

Laegreid, tuttavia, divenne uno degli atleti di maggior successo dei Giochi, vincendo cinque medaglie, anche se nessuna d'oro: bronzo nei 10 km sprint e 20 km individuali e argento nell'inseguimento 12,5 km, partenza in massa sui 15 km e staffetta 4x7,5 km.

Laegried contribuì al grande totale di 40 medaglie d'oro della Norvegia, guidando la classifica delle Olimpiadi invernali con 18 medaglie d'oro. Nonostante il risultato oggettivamente molto riuscito di vincere cinque medaglie, la mancanza d'oro lo fa diventare il più decorato olimpionico invernale a non vincere una medaglia d'oro dai tempi del norvegese Roald Larsen nel 1924.

I Giochi Olimpici furono una distrazione per Laegreid, che soffriva dopo il suo imbroglio

Dopo Giochi così movimentati, Laegreid ha detto che non vede l'ora di tornare a casa. "È stato anche un po' bello essere qui nella bolla, non pensare davvero alla vita reale, e davvero, sai, decidere quali pensieri voglio avere, con chi voglio stare", ha detto a Reuters.

Laegreid ha detto prima di confessare la sua relazione che era stata "la settimana peggiore della sua vita" e che aveva "medaglia d'oro nella vita", ma l'aveva persa.