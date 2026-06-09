Stuttgart Open: chi parteciperà al primo torneo ATP su erba dopo il Roland Garros
Taylor Fritz affronterà Martín Landaluce in una delle prime partite interessanti dell'ATP 250 a Stoccarda.
Dopo il Roland Garros, il campo in erba è iniziato in Germania, con lo Stuttgart Open, un torneo ATP 250 che si svolgeva su terra battuta fino al 2014, quando è diventato il primo torneo in erba dopo il Roland Garros. L'anno scorso c'è stata una finale di grande rilievo in cui Taylor Fritz ha sconfitto Alexander Zverev.
Gli otto giocatori testa di serie del BOSS Open (chiamato così per motivi sponsorizzati) sono:
- Ben Shelton
- Taylor Fritz
- Alexander Bublik
- Jiří Lehečka
- Tommy Paul (ritirato)
- Frances Tiafoe
- Davidovich Fokina (già eliminato al primo turno)
- Corentin Moutet
L'edizione di quest'anno è già iniziata, con un primo duello interessante tra Taylor Fritz, seconda testa di serie a Stoccarda, e Martín Landaluce. Lo spagnolo ventenne ha sconfitto Pierre-Hugues Herbert al primo turno e affronterà l'americano mercoledì.
Partite dello Stuttgart Open martedì 9 giugno
Lunedì, Mattia Bellucci ha anche sconfitto la settima testa di serie Alejandro Davidovich Fokina, e il qualificato Gauthier Onclin ha sconfitto Giovanni Mpetshi Perricard. Queste sono le partite programmate per oggi, a partire dalle 11:00 CEST.
- Roberto Bautista vs. Marcos Giron
- Yannick Hanfmann vs. Aleksandat Kovacevic
- Quentin Halys vs. Sho Shimabukuro
- Jan-Lennard Struff vs. Alexis Galarneau
- Tom Gentzsch vs. Rinky Hijikata
- Daniel Altmaier vs. Frances Tiafoe