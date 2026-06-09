Stuttgart Open: chi parteciperà al primo torneo ATP su erba dopo il Roland Garros

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Dopo il Roland Garros, il campo in erba è iniziato in Germania, con lo Stuttgart Open, un torneo ATP 250 che si svolgeva su terra battuta fino al 2014, quando è diventato il primo torneo in erba dopo il Roland Garros. L'anno scorso c'è stata una finale di grande rilievo in cui Taylor Fritz ha sconfitto Alexander Zverev.

Gli otto giocatori testa di serie del BOSS Open (chiamato così per motivi sponsorizzati) sono:



Ben Shelton

Taylor Fritz

Alexander Bublik

Jiří Lehečka

Tommy Paul (ritirato)

Frances Tiafoe

Davidovich Fokina (già eliminato al primo turno)

Corentin Moutet



L'edizione di quest'anno è già iniziata, con un primo duello interessante tra Taylor Fritz, seconda testa di serie a Stoccarda, e Martín Landaluce. Lo spagnolo ventenne ha sconfitto Pierre-Hugues Herbert al primo turno e affronterà l'americano mercoledì.

Partite dello Stuttgart Open martedì 9 giugno

Lunedì, Mattia Bellucci ha anche sconfitto la settima testa di serie Alejandro Davidovich Fokina, e il qualificato Gauthier Onclin ha sconfitto Giovanni Mpetshi Perricard. Queste sono le partite programmate per oggi, a partire dalle 11:00 CEST.



Roberto Bautista vs. Marcos Giron



Yannick Hanfmann vs. Aleksandat Kovacevic



Quentin Halys vs. Sho Shimabukuro



Jan-Lennard Struff vs. Alexis Galarneau



Tom Gentzsch vs. Rinky Hijikata



Daniel Altmaier vs. Frances Tiafoe

