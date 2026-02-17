HQ

Tra i roguelite, roguelike, soulslike, deck-builder, friendslopper e ogni altro genere "nuovo" che oggi si riempie nei negozi di videogiochi, sembra che i giochi stealth abbiano fatto un piccolo passo indietro. Ironico che il genere che richiede di restare nell'ombra sia diventato avvolto da loro. Thief, Dishonored, sono entrambi spariti dal mainstream. Metal Gear Solid è ancora in giro, ma sta solo ricevendo qualche remake qua e là. Assassin's Creed è sempre stato più azione che furtività, soprattutto ora con gli elementi RPG. In realtà, c'è solo Hitman, che sta vivendo una propria fortificazione, trascinando celebrità da uccidere nella speranza di non lasciare il nostro calvo con codice a barre.

Potrebbe frustrare la maggior parte dei giocatori continuare a ricaricare i salvataggi continuamente e non avere la possibilità di affrontare i nemici faccia a faccia se vengono scoperti, ma sono sempre stato un fan di quella sensazione unica di un vero gioco stealth. L'idea che non sei grande o cattivo come i nemici davanti a te, ma puoi sconfiggerli tutti con prontezza di pensiero e abbastanza veleno da spazzare via ogni elefante sulla Terra. In una delle introduzioni più lunghe che abbia mai fatto, è per questo che sono particolarmente affezionato al ritorno del nostro amico Styx.

Styx: Blades of Greed si mette in pericolo immediato, quindi non perderò altro tempo a piangere la perdita dello stealth come genere di gioco mainstream, visto che qui lo abbiamo di nuovo in abbondanza. Dopo aver fermato una montagna che si è animata, Stige assapora la magia che è il Quarzo, e decide che ne avrà ancora un po', grazie tante. La posta in gioco aumenta più avanti, ma immediatamente Styx: Blades of Greed si distingue da tutta la fantasia su larga scala che vediamo oggi nei nostri giochi. Styx non è uno che deve salvare il mondo, o nemmeno i suoi amici. Li sta portando in pericolo per la maggior parte, così può procurarsi altro Quarzo e continuare le sue brevi conversazioni con un'entità enigmatica nota come Flux.

Nel complesso, la narrazione di Styx: Blades of Greed non ti lascia completamente sbalordito con colpi di scena scioccanti, né ti cattura così profondamente da giocare tutto in una sola notte. È una scusa per viaggiare in tutto il mondo, vivere il gameplay, ed è proprio qui che il terzo gioco Styx di Cyanide brilla davvero. La sensazione di verticalità aggiunta in Styx: Blades of Greed è immediatamente evidente. Arrampicarsi sui muri, trovare prese e corse sui tetti che ti allontanano dai gruppi di nemici a terra non toglie l'aspetto tattico dello stealth, ma aumenta il ritmo del gameplay, favorendo enormemente il gioco. I tre ambienti, gli stessi nemici, avrebbero potuto facilmente diventare noiosi se fossi stato sempre bloccato a terra o in edifici stretti, ma con le opzioni extra di attraversamento disponibili, puoi davvero volare da un punto all'altro, con livelli in miniatura integrati nelle mappe più ampie e aperte per assicurarti di esercitarti ancora a lungo con l'accovacciamento.

Se hai giocato a Hitman, Dishonored, Metal Gear Solid o un altro gioco degli Styx, sai già cosa ti aspetta. Rotolando da una copertura all'altra, spegnendo torce e colpendo silenziosamente i nemici per non finire accerchiato da nemici corazzati che possono e ti abbatteranno in un paio di colpi. Il level design rende chiaro quali strade puoi prendere per eliminare una stanza o un'area, e anche se non è forte come il miglior lavoro di Arkane, è sempre soddisfacente vedere un grande nemico cadere per avvelenamento proprio mentre stai per spingere il suo collega preferito giù dal bordo del tetto su cui stava in piedi. Le opzioni di uccisione, le strategie che puoi creare e gli strumenti a tua disposizione aumentano ulteriormente con l'uso delle abilità, rune, oggetti, poteri di Quarzo e altro ancora di Styx. Puoi clonarti come distrazione, controllare mentalmente i nemici per farli saltare da una sporgenza, andare in stile anime rallentando il tempo e schivando ogni attacco che ti arriva. Come spesso accade nella maggior parte dei giochi stealth, ho mantenuto le cose semplici, affidandomi al mio pugnale, alle bottiglie e all'invisibilità per superare la maggior parte degli scenari, ma ci sono molte opzioni disponibili.

Se c'è un grande difetto sul gameplay di Styx: Baldes of Greed - che per il resto è la parte più forte del gioco - è nell'intelligenza artificiale nemica. È irregolare, davvero, e quando funziona può comunque sembrare un po' datato. I nemici a volte non riusciranno a vederti dalla copertura, altre volte ti punteranno attraverso la fessura più piccola nel muro. Mentre stanno indagando su un corpo, se ti passano accanto, vieni subito attaccato anche se non ha molto senso che ti notino così in fretta. Non era qualcosa che si presentava regolarmente, ma quando succedeva, si riduceva sempre a un ricaricamento.

I problemi di Styx: Blades of Greed esistono in gran parte al di fuori del ciclo di gioco principale. Il gioco soffre ancora di bug visivi, e vale anche la pena menzionare che le prestazioni su PC sono a volte un po' instabili. Almeno è in qualche modo il gioco che ha portato il mio nuovo PC alla sua prova più grande finora, nonostante non sia particolarmente mozzafiato. Le immagini di Styx: Blades of Greed vanno bene, finché non lo sono più. A volte i nemici si sguaiano, oppure vedrai il profilo di un personaggio che persiste molto tempo dopo che hai smesso di vederlo attraverso i muri, rendendolo rosso. Le texture che spuntano e spariscono succedono spesso, soprattutto nelle cutscene.

Le cutscene sono un'altra area in cui emerge un dettaglio sfortunato. È difficile da spiegare senza sentirlo, e non è una critica diretta al doppiaggio, ma c'è una pausa, un secondo tra una battuta e l'altra, che rende i dialoghi delle cutscene così innaturali da essere difficili da ignorarli. Come ho detto all'inizio, la storia di Styx non passerà alla storia come una delle migliori narrazioni videoludiche da molte persone, ma avrebbe potuto sembrare più impattante, più immersiva senza queste pause, come se ogni personaggio avesse paura di parlare sopra gli altri e volesse aspettare che il proprio partner di scena abbia finito.

Quello che Styx: Blades of Greed fa bene, lo fa davvero bene. Le meccaniche di furtività e movimento sono precise e divertenti da usare. Il sistema di progressione in stile metroidvania funziona davvero bene, e fa sì che ogni ritorno a un vecchio luogo sembri esplorare una location completamente nuova. Il tuo kit di attrezzi è migliore che mai, i tuoi spostamenti più veloci che mai e il tuo folletto preferito è più avido che mai. Ci sono elementi di Styx: Blades of Greed che lo impediscono di essere incredibile, ma è un momento davvero, davvero divertente e, proprio come Styx stesso, sono disposto a lodare questo vecchio titolo stealth, con tutti i suoi difetti.