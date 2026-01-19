Styx: Blades of Greed Anteprima demo: Gli Snitch ottengono gli Stige

HQ

Sembra che sia passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto veri giochi stealth. Hitman ci colpisce ogni tanto con qualche livello speciale di celebrità, ma una volta avevamo giochi stealth che uscivano alle orecchie con Dishonored, Thief, Metal Gear Solid V e altri. Penso che ci servano anche più giochi in cui giochiamo come goblin, che è un sottogenere ancora più sparso, quindi posso dire con certezza che sono molto contento che Cyanide Studio sia tornato con Styx: Blades of Greed.

In realtà, devo fare una confessione. Non ho mai giocato ai primi due giochi degli Styx. Al momento sono gratuiti su Epic, e li ho già presi, ma per me Blades of Greed era completamente nuovo. C'è un po' di contesto della storia che mi sfugge, ma la demo offerta su Steam per il gioco è un ottimo modo per immergersi. Un tutorial ci vede abbattere un enorme golem dall'interno, e da lì vediamo il mix di azione fantasy e parkour stealth che ha reso Styx un'icona goblin a pieno titolo. La demo include un paio d'ore di contenuti e, anche se all'inizio avevo intenzione di guardarlo in streaming (come potete vedere qui sotto), ho scoperto che anche dopo aver terminato l'ultima edizione di GR Live non riuscivo davvero a smettere di giocare Styx.

Styx: Blades of Greed potrebbe dare il via come un film d'azione, ma è prima di tutto un gioco stealth. Styx può sopravvivere a un combattimento con forse una o due guardie, ma due colpi spesso bastano a farti caricare nell'ultimo checkpoint. Ci incoraggiano a essere furtivi non perché ci dia punti extra alla fine di un livello, ma perché ha senso per la narrazione e il mondo del gioco. Questo già mi fa guadagnare qualche punto bonus, dove spesso i giochi stealth sembrano lasciarti andare a sparare troppo facilmente.

Quello che rimane manca di salute lo compensa ampiamente con mobilità, e sembra che Styx: Blades of Greed aumenti davvero la sensazione di verticalità nel design dei livelli. Spazi più grandi e aperti nei livelli che abbiamo giocato danno un senso di Batman: Arkham ad alcune aree, dandoti la possibilità di eliminare i nemici a tuo piacimento, invece di impegnarti in una soluzione predefinita al puzzle stealth di un corridoio stretto.

Arrampicarsi sui tetti e spostarsi intorno ai davanzali delle finestre per ottenere angoli migliori è molto divertente, e i movimenti di Styx sono ben reattivi. Saltare da un nemico all'altro, ucciderli silenziosamente per poi eliminare il loro amico accanto dà una soddisfazione quando riesci a distruggere un'intera area senza essere mai visto. Gli strumenti che ottieni aiutano un po', come i dardi usati per colpire bersagli da lontano o la sabbia che può spegnere una torcia vicina e aiutarti a attraversare il livello senza vederti, ma ho scoperto che Styx non ne ha bisogno per essere un maestro della furtività. Dopotutto, finché ha un po' della sua barra ambrata, può diventare invisibile e superare qualsiasi ostacolo tu dovresti altrimenti essere un po' creativo.

Non abbiamo avuto modo di intravedere molto della storia, ma da quello che abbiamo giocato sembra una storia abbastanza intrigante su Stige che diventa essenzialmente un demone per le pietre magiche note come Quarzo. Il fatto che il nostro protagonista sia un dipendente dalla magia invece che un folletto dal cuore d'oro è un bel tocco, e dovrebbe essere interessante esplorare ulteriormente nell'edizione completa del prossimo mese. Purtroppo, non sono sicuro che vedremo il ritorno degli Styx già a febbraio.

Nella demo, abbiamo incontrato alcuni bug. Dopo una scena in cui Styx ha dimostrato le sue capacità di furtività essendo completamente invisibile, siamo stati lanciati in volo verso la morte e abbiamo dovuto ricominciare dall'ultimo checkpoint. Il popping visivo negli ambienti era ovunque durante le cutscene, e le animazioni di morte dei nemici sembravano particolarmente prive di vita. Non si trattava di problemi gravi, e non rovinavano l'esperienza complessiva della demo di Styx, ma sono problemi che ci si aspetterebbe di vedere in un gioco almeno a pochi mesi dall'uscita. Se persistono durante il lancio completo, potrebbe essere con disappunto di molti giocatori, che non vogliono che la loro ultima avventura di Styx sembri risalente a un decennio fa.

Dalle nostre prime impressioni, Styx: Blades of Greed sembra un gioco stealth semplice ma efficace. Non cerca di reinventare la ruota, ma i nuovi elementi che aggiunge offrono una serie di strumenti aggiuntivi per il tuo coltellino svizzero vivente che è un goblin. Attraversare il vasto mondo, composto da aree lineari cucite insieme per creare un insieme impressionante, è molto divertente, e anche se non sembra che questo goblin sia all'altezza di portare il peso del genere stealth sulle spalle, la sua ultima avventura è un ottimo esempio del perché questi giochi abbiano bisogno di più amore.