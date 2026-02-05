Styx: Blades of Greed ti aggiorna sulle disavventure del folletto in un nuovo trailer della storia

HQ

Probabilmente puoi intuire il succo del personaggio di Styx da uno sguardo sulle illustrazioni chiave o dagli screenshot di gameplay di Styx: Blades of Greed. Tuttavia, dato che sono passati nove anni dall'ultimo gioco uscito nel 2017, e ben oltre dieci anni dall'inizio della storia di questo goblin, Nacon ci ha offerto un breve riassunto per aggiornarci e rinfrescare la memoria prima del lancio del terzo gioco.

La storia di Stige è iniziata proprio come molte delle nostre. Invece di nascere, fu clonato, da un altro folletto folle che voleva che un gruppo di versioni di sé stesso eseguisse i suoi ordini. Styx ha eliminato quel vecchio e ha deciso di andarsene da solo. Poco dopo, trovò poi una piccola nuova squadra con cui uscire, scoprendo attraverso una serie di avventure stealth una nuova forma di potere magico in Quartz.

Il quarzo non è solo un cristallo che spara qualche fulmine, ma ha anche un essere al suo interno. C'è ancora molto mistero intorno a quell'essere, e dovremo scoprire i segreti dietro a Styx: Blades of Greed quando sarà lanciato il 19 febbraio.