Subacqueo ucraino arrestato in Polonia per le esplosioni del Nord Stream

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che le autorità polacche hanno arrestato un subacqueo ucraino accusato dai pubblici ministeri tedeschi di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, un incidente del 2022 che ha interrotto gran parte del flusso di gas della Russia verso l'Europa. Il sospetto, arrestato nei pressi di Varsavia, si sarebbe unito a una squadra che ha noleggiato uno yacht a Rostock prima di piazzare esplosivi vicino a Bornholm. Nel frattempo, il suo avvocato insiste che è innocente e che si opporrà all'estradizione, sostenendo che il caso è politicamente carico a causa della guerra in Ucraina. Se trasferito, dovrà affrontare un giudice tedesco con l'accusa di cospirazione e sabotaggio legata alle esplosioni, che rimangono ufficialmente non attribuite. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!