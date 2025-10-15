Subaru anticipa una nuovissima STI con motore a gas

HQ

È stato un giorno triste nel 2022 quando Subaru ha annunciato che la WRX STI 2022 sarebbe stata l'ultima vera generazione di STI con un'uscita internazionale e che in futuro si sarebbero invece concentrati esclusivamente sui loro modelli "più miti" e sensati senza eredità da rally. Ora, però, il colosso automobilistico giapponese sembra aver avuto il tempo di pentirsene, cosa che noi di Gamereactor vediamo naturalmente come un vero e proprio segno di freschezza. A quanto pare Subaru sta lavorando sia su una STI elettrica che su una con motore a benzina, che a giudicare dagli schizzi, sembra essere in competizione con la GR Corolla.

Motor1.com: "Nel frattempo, il concept Performance-B STI con motore a combustione sembra una vera e propria hot hatch da combattimento GR Corolla con uno spoiler sul tetto notevolmente più grande. Non è il primo teaser che vediamo. Subaru ha originariamente presentato in anteprima l'auto all'inizio di giugno. I parafanghi sporgenti e il design anteriore complessivo suggeriscono un portello basato su WRX. Vedrai anche prese d'aria su entrambi i lati della presa d'aria del cofano."