Subaru presenterà un nuovo SUV EV la prossima settimana

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Subaru si sta preparando ad ampliare nuovamente la sua gamma elettrica, anticipando un nuovissimo SUV EV che debutterà al Salone Internazionale dell'Auto di New York. Sebbene i dettagli siano ancora segreti, l'azienda ha già confermato un dato principale: questo modello in arrivo erogherà 420 cavalli, rendendolo la Subaru di produzione più potente fino ad oggi.

Il teaser in sé non rivela molto. Un'immagine ombrosa mostra il SUV che guida su una strada costiera, con solo pochi indizi di design visibili. Tra questi vi sono la ormai familiare firma luminosa a LED multi-pod di Subaru, un logo frontale illuminato e le barre sul tetto.

Come previsto, il nuovo EV sarà dotato del sistema di trazione integrale di Subaru, un elemento fondamentale della sua gamma. Unito ai 420 cavalli, ciò suggerisce che potrebbe essere un modello molto più orientato alle prestazioni rispetto alle offerte attuali come il Solterra.