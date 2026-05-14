Subnautica 2 (Accesso anticipato)

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Fin da quando ho giocato al primissimo Subnautica, sapevo che Unknown Worlds Entertainment aveva creato qualcosa di speciale. La sensazione di vedere l'oceano in ogni direzione, sapendo di dover sopravvivere completamente bloccati su un pianeta alieno e completamente soli, è avvincente. Utilizzando un sistema di gestione delle risorse ben progettato, dovevi trovare minerali, metalli e altri materiali per creare nuovi strumenti e tutto ciò avveniva in splendidi ambienti subacquei. Allo stesso tempo, il gioco aveva un lato più oscuro; non tutte le creature che incontravi erano piccole e innocue, dato che l'oceano ospitava anche giganteschi predatori che ricordavano quelli che vagavano sulla Terra milioni di anni fa. Non eri più in cima alla catena alimentare, ma molto più in basso.

Le aspettative per Subnautica 2 erano alle stelle, grazie alla genialità del primo gioco e all'avventura divertente Below Zero. Ho apprezzato entrambi i titoli precedenti, ma capisco anche che lo spin-off standalone non era un vero seguito e aveva una scala un po' più ridotta. Questa volta, la scala è tornata al livello del primo gioco, e il secondo dovrebbe crescere durante il periodo di Early Access. Qui, Unknown Worlds gioca con i biomi in cui l'oceano ti inghiotte completamente e non puoi vedere né il fondo né la superficie. È proprio in queste situazioni che l'esplorazione diventa ancora più inquietante, perché non sai da dove provengano tutti quei rumori strani, e le ombre che ti avvolgono potrebbero essere un'illusione piuttosto che un mostro gigante.

Il creatore di personaggi è semplice ma ti permette di scegliere chi sei, così come i tuoi colori e il tuo aspetto.

Proprio come nel primo gioco, inizi con una sorta di crash. Il tuo capsulo di vita ti manda in superficie dopo una sezione tutorial e puoi iniziare rapidamente a raccogliere risorse ed esplorare. Proprio come nel primo gioco, la tua prima base è una capsula di salvataggio a metà funzionante dalla nave madre. La maggior parte delle cose è la stessa mentre aggiorni l'equipaggiamento, acquisisci strumenti di base e ti addentri più in profondità nell'oceano. Questa volta, non devi preoccuparti di un'esplosione di reattore all'orizzonte. Troverai però i resti della tua astronave sparsi sul fondale e non puoi costruire tutto nella scialuppa di salvataggio, perché invece devi costruire una base dove potrai creare più risorse, attrezzi, edifici e altri oggetti. Va detto subito che la costruzione delle basi è più integrata nell'esperienza questa volta e non è così autonoma come nel primo gioco.

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Tuttavia, non ho problemi a concentrarmi maggiormente sulla costruzione di basi, dato che mi piace costruire edifici e creare i miei insediamenti. Materiali e altri oggetti sono anche abbastanza facili da ottenere perché gli edifici sono economici, il che significa che puoi rapidamente allestire una base funzionale. I miglioramenti allo strumento di costruzione rendono meno complicato espandere, ruotare e regolare la base esattamente come vuoi. È anche il processo di costruzione necessario per creare una sorta di hangar e costruire il tuo primo veicolo, mentre quello che ho testato si chiama Tadpole e ricorda in qualche modo il Seamoth. È però molto più personalizzabile e puoi persino personalizzare il telaio dove funziona l'installazione dei componenti, proprio come nel primo gioco. Questo si traduce in un ciclo di gioco abbastanza confortevole dove molte cose risultano familiari.

Sblocchi abilità superpotenti combinando il DNA della vita organica sul pianeta con il tuo.

Questo gioco diventa davvero buio; di notte non si vede nulla, e lo adoro. Piante e animali brillano al buio, e gli ambienti sono davvero una delizia da vedere. Devi però stare attento alla torcia, perché la fauna reagisce a essa.

Voglio però fare un rito di riconoscere sia la grafica che l'atmosfera. È un gioco bellissimo con un cielo incredibilmente bello dove l'alba deve essere stata direttamente ispirata da Star Wars: Una Nuova Speranza con i suoi due soli gemelli, ed è difficile non rimanere sbalorditi dalla grafica. Questo è un gioco tecnicamente competente con ottimi valori di produzione e, proprio come nel primo gioco, la musica è elettronica con un piacevole tocco retrò. Ricordo quando mi sono tuffato in acqua per la prima volta a Subnautica e sono rimasto incantato; Lo ricorderò anche con il sequel.

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Quando inizialmente combatti contro l'oscurità, scansioni le creature e cerchi di capire perché succedono cose su questo nuovo pianeta, il gioco dà il meglio di sé. Hai tutto il tempo del mondo per esplorare e fare quello che vuoi, eppure c'è una storia. Hai un'IA chiamata NOA che ti aiuta a individuare missioni e altre cose da trovare. Mi è un po' sparato e non ricevo più quelle missioni, ma potrebbe anche essere perché sono andato troppo avanti. Questa IA non è esattamente ciò che sostiene di essere e allo stesso tempo una misteriosa malattia si sta diffondendo sul pianeta. Vedrai creature marine e interi biomi coperti da questo virus e dai parassiti ad esso collegati. Il segno più evidente di ciò è un albero gigantesco all'orizzonte, completamente coperto da queste spore grigie e da una melma grigia. Ha sostituito l'astronave schiantata del primo gioco come un enorme punto di riferimento.

Se ti è piaciuto il primo, sarai nel tuo elemento.

È una buona idea scansionare e imparare di più sulla fauna selvatica e sulle risorse presenti nel gioco. Tutto è memorizzato in un database a cui puoi accedere facilmente tramite i menu.

Non puoi viaggiare dove vuoi in questa versione Early Access perché ci sono aree chiaramente segnalate che non puoi esplorare. Riceverai un avvertimento e potresti morire. Per fortuna, la morte non è la fine. Il tuo corpo viene di nuovo clonato e sei libero di trovare la tua capsula e i tuoi oggetti, non diversamente dal sistema del primo gioco. Sta a te indagare perché sei precipitato, quale ruolo abbia avuto la tua IA e possibilmente curare la malattia che sta devastando l'oceano. Dovrai sicuramente scappare prima o poi, ma io non sono ancora arrivato a quel punto, e comunque non c'è molto contenuto in questa versione in Early Access. Quello che c'è, però, è molto buono e coinvolgente. Se non vuoi affrontare fame e sete, ci sono modalità alternative senza queste e basi più semplici.

Mi piace anche come le registrazioni lasciate si riferiscono ai luoghi che hai visitato. Uno dei miei posti preferiti era una gigantesca conchiglia che, se disturbata, si chiude di scatto e puoi rimanere intrappolato dentro. Trovare un tronco e sentire altri sopravvissuti e i loro tentativi di fuga era divertente, per usare un eufemismo. Un altro posto che mi è piaciuto è stato un ambiente completamente devastato circondato da pesci piuttosto grandi e pericolosi. L'attuale re dei biomi è ancora l'area di partenza, essendo piacevole, luminosa, bella e innocua come nel primo gioco. Allo stesso tempo, sai che oltre queste aree si nascondono pericoli come mai visto finora, dove uno dei luoghi più pericolosi che ho visitato era una zona piena di lava e attività vulcanica. Non sempre potrai arrivare ovunque, ma c'è molto aiuto disponibile all'inizio grazie alle piante che producono ossigeno. Non è necessario che il veicolo sia necessario all'inizio del gioco e me la sono cavata abbastanza bene per oltre cinque ore senza usare tali supporti.

I due soli gemelli che sorgono all'orizzonte non sono una novità nei media, ma sono sempre altrettanto splendidi.

Se vuoi creare lingotti con minerale e altri materiali, ora ti serve una base con edifici specifici.

Finora ho parlato di cose che conosci, ma ci sono anche nuove funzionalità. Una novità al concetto è la genetica, dove puoi sviluppare il tuo personaggio con abilità acquisite tramite piante speciali e banche dati. Questo avviene nel gioco mescolando il DNA; Più nello specifico, funziona in modo tale che hai due tipi di questi bonus. La prima sono le abilità che il tuo personaggio ottene, e la seconda sono i bonus passivi. Avrai una vasta scelta tra cui scegliere, ad esempio, all'inizio potrai scegliere tra lasciare una scia dietro di te per trovare più facilmente la via d'uscita dalle grotte, oppure muoverti più velocemente nuotando lungo il fondale marino. Inoltre, c'è anche un modo più orientato alla storia per acquisire nuove abilità, e queste sono quelle che ottieni dalle piante che curi dal virus. Questi ti conferiscono abilità piuttosto potenti, come la capacità di resistere meglio al calore. Questo apre l'area menzionata con lava e vulcani per l'esplorazione e spero che ce ne siano più di questi che di posizioni, il che significa che tu, come giocatore, potrai fare qualche scelta.

Tecnicamente parlando, l'esperienza è più rifinita rispetto al primo gioco, ma ci sono bug, tra cui missioni che smettono di apparire, pesci che attraversano il terreno e altre cose. Tuttavia, raramente è così dirompente da pensarci. L'unico che mi ha colpito è il bug legato alla storia per cui non ricevo ulteriori indicazioni su dove andare. Il mio sospetto è che o non ci siano più location o che questa versione del gioco abbia un bug. Dal punto di vista audiovisivo, è tutto di altissimo livello; sia la musica che tutti gli effetti sonori interessanti sono superbi e mi piace quello che vedo e sento per la maggior parte, nonostante qualche difetto. Tuttavia, non sono riuscito a far funzionare la modalità multiplayer nella versione del gioco che ho. È cooperativo con fino a quattro giocatori con cui puoi fare squadra e questo è qualcosa che testerò dopo il lancio ufficiale di questa versione in Accesso Anticipato.

È una sensazione fantastica nuotare di notte e vedere tutte le piante bioluminescenti e la vita marina.

Gli altopiani sono sempre complicati. Cosa troverò se nuotassi oltre il bordo e mi tuffo a 250 metri o più in profondità?

Per riassumere il mio tempo con la versione Early Access di Subnautica 2, vale la pena giocarlo e probabilmente si rivelerà un gioco fantastico. Proprio come per la versione Early Access del primo gioco, non sappiamo quanto tempo ci vorrà o quali miglioramenti vedremo in futuro. Da quello che ho testato finora, mi sento sia soddisfatto che entusiasta per ciò che verrà. È bellissimo, suona benissimo e incoraggia l'esplorazione, e la raccolta di risorse e la costruzione di basi sono sia semplici che intuitive. Attualmente, la tua base è principalmente influenzata dal fatto che abbia energia o sia sotto attacco. Immagino che futuri aggiornamenti possano approfondire questo aspetto, dato che è un aspetto, insieme all'esplorazione limitata, che dimostra che questo è un progetto pensato per essere sviluppato man mano che si gioca. Spero che gli sviluppatori integrino una grande varietà di tipi di meteo nel gioco perché mi piacerebbe vedere un buon mix di pioggia, temporali, sole, nebbia e molto altro. Mi piacerebbe anche vedere le temperature fluttuare in certi biomi, il che a volte richiederebbe di modificare la scelta del DNA.

Attualmente, Subnautica 2 è una versione limitata che offre almeno 6-12 ore di gioco. Con la modalità multiplayer inclusa, puoi sicuramente trascorrere molte più ore, ma col tempo lo sviluppatore aggiungerà i veicoli rimanenti, gli strumenti, le risorse, i biomi e la narrazione. Manca molto, e devi considerare se vuoi buttarti subito o aspettare che ci siano più contenuti. Sono stato abbastanza soddisfatto del tempo passato a giocare, ma è chiaro che è tutt'altro che finito e potrebbe volerci un po' prima di vedere la Versione 1.0. Tuttavia, sono contento che ciò che è disponibile sia in condizioni molto migliori rispetto al primo gioco e offra più contenuti. Per questo motivo, posso consigliartela provvisoriamente, perché la troverai a un prezzo inferiore rispetto all'uscita dell'edizione 1.0.

Gli oceani sono inquietanti, e non credo che Subnautica 2 abbia perso ciò che rendeva i suoi predecessori unici e grandi. Dovresti però sapere che la storia è ben poco - più un antipasto che un piatto principale e un dessert. Sono questi contenuti limitati e i problemi tecnici che mi impediscono di giustificare un punteggio più alto. Tuttavia, sono estremamente ottimista riguardo a questo progetto e spero di riprenderlo una volta rilasciato nella versione completa.

Questi guanti sparano getti d'acqua e funzionano un po' come il Seaglide del primo gioco. È uno strumento di inizio gioco che ti aiuta a muoverti più velocemente negli ambienti, ma scarica rapidamente la batteria.

Mi piace che questa volta la costruzione delle basi sia più al centro dell'attenzione del genere. Era un po' strano dover creare così tanto all'interno della capsula di salvataggio nel primo gioco.

Costruire basi con viste è altrettanto divertente nel secondo gioco. È un po' più semplice, però, perché lo strumento è più intuitivo.

La fauna è varia e l'acqua ospita sia creature pacifiche sia i loro corrispettivi letali.

Il tuo primo veicolo è un po' strano. A me piace, però, ed è sia personalizzabile che potenziabile. Sarà entusiasmante vedere quanto potrà essere personalizzato in futuro.