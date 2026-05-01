Subnautica 2 entrerà in Early Access a metà maggio

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Quando la controversia sulla gestione da parte di Krafton dello sviluppatore Unknown Worlds e del seguito di Subnautica ha finalmente iniziato a placarsi, uno degli ultimi strani colpi scambiati tra le due parti ruotava attorno a una data di uscita proposta per Subnautica 2. Krafton ha dichiarato che il progetto sarebbe stato lanciato a maggio, e all'epoca molti si chiedevano se fosse davvero stato concordato dallo sviluppatore, soprattutto considerando tutto ciò che aveva passato nei mesi precedenti.

Ma è stato chiaramente un obiettivo molto raggiungibile, dato che ora è stato confermato che Subnautica 2 arriverà in stato Early Access il 14 maggio, con il debutto del titolo al prezzo di £25.99/€ 29.99.

Considerato il sequel ufficiale del gioco originale, Subnautica 2 offrirà un nuovo oceano alieno da esplorare, elementi di sopravvivenza ampliati e azione cooperativa a quattro giocatori per la prima volta nella serie.

Con questa data di uscita in mente, è stato condiviso anche un trailer cinematografico di Subnautica 2, che potete vedere integralmente qui sotto. Se sei curioso dell'orario esatto di lancio del gioco, questo è stato condiviso regione per regione, come puoi vedere qui sotto.