Subnautica 2 Gli sviluppatori rispondono alle lamentele sui pesci invincibili

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Unknown Worlds ha ora affrontato le recenti critiche a Subnautica 2 in una lettera aperta ai giocatori. Come abbiamo già riportato, diversi giocatori hanno criticato i pesci invincibili del gioco e il comportamento delle creature subacquee nella versione Early Access, e ora gli sviluppatori riconoscono che l'equilibrio non è ancora dove dovrebbe essere.

Lo studio scrive che certi incontri con predatori attualmente risultano più frustranti che eccitanti, e che gli strumenti a disposizione per affrontare queste minacce non sono sempre chiari o soddisfacenti. Perciò, ora stanno lavorando ad aggiustamenti, tra le altre cose, ai modelli di aggressività, alla portata dell'aggro, ai flare di soccorso, allo Strumento di Sopravvivenza e a come le creature interagiscono con veicoli e basi.

Mondi Sconosciuti scrive:

"Subnautica è sempre stata costruita intorno alla vulnerabilità, all'esplorazione e alla sopravvivenza piuttosto che al tradizionale combattimento basato sulle armi. Crediamo che questo sia parte di ciò che rende unico il gioco. Tuttavia, quel design funziona solo se gli incontri con le creature risultano giusti, leggibili e coinvolgenti."

In altre parole, lo studio sembra determinato a garantire che Subnautica 2 non diventi un tradizionale gioco d'azione subacqueo, ma riconosce anche che gli incontri con le creature devono essere più equi e comprensibili di quanto non lo siano ora.

Preferiresti dover sparare pesci a destra e a manca?