Subnautica 2 ha già venduto 1 milione di copie

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Ci aspettavamo che il sequel di Unknown Worlds fosse un grande successo al suo debutto in Early Access, ma il livello di successo che il gioco ha avuto è stato francamente sorprendente finora.

Da quando il debutto è avvenuto ieri, 14 maggio, allo sviluppatore ci sono volute solo poche ore per annunciare che l'edizione Early Access di Subnautica 2 era stata acquisita da oltre un milione di fan. Una ragionevole ipotesi è che presto avremo un altro aggiornamento di vendite, dato che il gioco ha raggiunto un picco simultaneo di 467.582 giocatori su Steam intorno al lancio di ieri, con oltre 176.000 giocatori ancora in gioco al momento della stesura.

Per saperne di più su Subnautica 2, puoi trovare qui le nostre impressioni sul debutto in Early Access, per un'analisi di dove si trova attualmente il gioco all'inizio del suo percorso.