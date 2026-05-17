Subnautica 2 i fan divisi sulle creature marine immortali

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Subnautica 2 è appena arrivato in Accesso Anticipato che i giocatori hanno già trovato qualcosa di cui lamentarsi. Questa volta si tratta del pesce. O meglio, il fatto che sembrano non poter morire.

Secondo Game Rant, diversi giocatori hanno fatto notare che anche i pesci piccoli sembrano immuni ai danni, sia che tu provi a colpirli con attrezzi sia che li investa accidentalmente con un veicolo. La critica non è necessariamente che la gente voglia trasformare Subnautica 2 in una sorta di macello subacqueo, ma piuttosto che risulta strano quando un mondo di sopravvivenza pieno di fauna pericolosa non reagisce in modo credibile alle azioni del giocatore.

Allo stesso tempo, questo è abbastanza in linea con la filosofia di design di lunga data di Unknown Worlds, dove Subnautica è sempre stata più incentrata sull'esplorazione, la vulnerabilità e il rispetto per l'oceano che sulla costruzione di un arsenale di armi e sul ripulire violentemente l'ecosistema. La domanda è semplicemente se quella lenza diventi troppo evidente quando nemmeno i pesci piccoli sembrano preoccuparsi di essere investiti da un veicolo subacqueo.

Puoi trovare la nostra recensione del gioco qui.

Stai giocando a Subnautica 2, e anche tu hai notato questa cosa?