Subnautica 2 La fuga di notizie suscita una forte reazione da parte del lead designer del gioco: "Capisco perché la gente lo fa"

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Subnautica 2 è già stato un enorme successo per il team, e il gioco sta volando via sugli scaffali su Steam, con centinaia di migliaia di giocatori attivi. Ma all'inizio di questa settimana, le cose sembravano un po' più cupe quando una prima versione del titolo tanto atteso è stata trapela su diversi siti.

In un'intervista con Eurogamer, il lead designer dei giochi descrive come il clima di gioco odierno, l'aumento dei prezzi e la pressione finanziaria facciano sentire alcuni giocatori sotto pressione a piratare i giochi. Tuttavia, è anche attento a sottolineare che ciò comporta anni di duro lavoro e come queste persone ne sono colpite.

Ha detto a Eurogamer che:

"Il denaro e l'economia sono molto difficili. Capisco. Non era la pirateria a darmi fastidio. Sono state le persone che sono entrate qui apertamente e hanno sventolato la cosa davanti a chi aspettava di giocare davvero. Quella era la parte che mi irritava"

Nel frattempo, Subnautica 2 continua a vendere a un ritmo vertiginoso, quindi il futuro sembra molto promettente. Il gioco è disponibile su PC e Xbox Series X/S per chi vuole immergersi sotto le onde.

Giochi Subnautica 2 ?