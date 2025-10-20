Sucker Punch su Ghost of Yotei DLC: "Ci sono margini di miglioramento... allora daremo sicuramente un'occhiata attenta"

HQ

Chiunque abbia giocato a Ghost of Yotei da quando il titolo sviluppato da Sucker Punch è arrivato all'inizio di questo mese avrà una certa familiarità con il modo in cui la storia è ordinatamente legata a un fiocco. È una storia completa dall'inizio alla fine, il che significa che non c'è un buco aperto da riempire per DLC o simili. Quindi, dobbiamo aspettarci l'arrivo di qualche DLC in futuro?

Game Informer ha recentemente chiesto al co-regista Jason Connell se vede la storia di Atsu come completa, a cui ha risposto:

"Lo vedo come un capitolo chiuso, ma lei ha molto di più davanti a sé. Sta improvvisamente imparando a vivere di nuovo senza suo fratello con sua nipote e come figura materna surrogata. La vendetta è ora completamente alle sue spalle, ma non è completamente guarita. È guarita molto e ha imparato a vedere un futuro oltre la vendetta.

"Ma qual è il futuro? Sarà tutto liscio? Penso assolutamente di no. E questa è una delle cose interessanti della storia di Atsu che la rende davvero riconoscibile".

Connell è stato poi pressato sul fatto che questo significhi che c'è spazio per i DLC, a cui ha aggiunto:

"Penso che per quanto ci riguarda, siamo al punto del progetto in cui possiamo semplicemente metterlo là fuori e vedere cosa sta risuonando con le persone e cosa le persone amano e cosa sentono le persone che vorrebbero forse sapere di più su Atsu".

E continua sottolineando: "Certamente amiamo Atsu e pensiamo che sia un grande personaggio. E proprio come con Jin, se c'è spazio per migliorarlo o per dare vita ad alcuni nuovi elementi o chiarezza per il bene della narrazione e rientra in ciò che è meglio per Sucker Punch, allora sicuramente daremo un'occhiata a questo di sicuro".

Ti piacerebbe tornare a Yotei per continuare il viaggio di Atsu o consideri anche tu l'avventura come completa?