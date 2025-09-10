Sucker Punch sul ritardo di GTA VI: "È stata una grande giornata"

HQ

Non è una novità che gli sviluppatori e gli editori siano desiderosi di spostare i loro giochi prima delle uscite principali, e di recente, come Hollow Knight: Silksong della scorsa settimana, diverse aziende si sono lamentate e/o hanno preso provvedimenti. Ma... niente è più grande di Grand Theft Auto VI, ovviamente.

Il ritardo di un anno del gioco, dall'autunno 2025 a maggio 2026, è stato enorme e ha provocato onde d'urto nei piani di rilascio di altre società, con alcune che hanno preso la costosa decisione di spostare i loro giochi, solo per finire ancora una volta insieme al sesto capitolo di Rockstar. Ma non tutti erano negativi al riguardo, perché coloro che avevano ancora pianificato di rilasciare i loro giochi questo autunno in realtà si sono sbarazzati del loro peggior concorrente.

In un'intervista con MinnMax, al direttore creativo di Sucker Punch Nate Fox è stato chiesto se lo champagne fosse stato stappato quando è stato confermato il ritardo di Grand Theft Auto VI. Fox sorrise da un orecchio all'altro e rispose:

"Siamo ancora tutti in balia dei postumi di una sbornia. Postumi di una sbornia di più mesi. È stata una grande giornata".

Sucker Punch sta lavorando a Ghost of Yotei, che ha recentemente raggiunto lo status di disco d'oro, ed è quindi completamente pronto per la sua premiere il 2 ottobre.