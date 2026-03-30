Suda 51 celebra il 29° anniversario di Grasshopper Manufacture e promette di continuare

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Goichi Suda, o Suda51 come è popolarmente conosciuto, è uno degli sviluppatori attivi più noti e carismatici della scena videoludica. E anche ora, a 58 anni, non ha intenzione di appendere la cravatta.

Oggi ha celebrato il 29° anniversario di Grasshopper Manufacture sui social media - lo studio attraverso cui ha portato titoli mondiali come Silver Case, Killer7, No More Heroes e l'originale Lollipop Chainsaw - e lo ha fatto con la promessa: "Ancora non finito."

Suda51 ha appena pubblicato Romeo is a Dead Man , e tutti i segnali suggeriscono che questo non sarà il suo ultimo progetto. Se vuoi saperne di più su questo titolo e goderti la personalità contagiosa di Goichi Suda, non perderti l'intervista che ci ha rilasciato recentemente su Gamereactor, che puoi guardare qui sotto.