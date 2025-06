Suda 51 svela il nuovo gioco Romeo is a Dead Man

I fan di Grasshopper Manufacture si sono rallegrati quando abbiamo potuto vedere l'ultimo progetto di Suda51, Romeo is a Dead Man, che sembra stravagante come ci aspetteremmo dall'acclamato sviluppatore.

Rivelato come parte del PlayStation State of Play stasera, Romeo is a Dead Man si apre con un filmato stilistico che mostra il nostro protagonista che viene ferito a morte. Salvato la vita da un prototipo di dispositivo, Romeo è un nuovo agente speciale che dà la caccia ai criminali spazio-temporali con il nome in codice di Dead Man.

Usando pistole e spade, oltre al suo Dead Gear, Romeo si farà strada attraverso diversi universi, mentre cerca anche la sua ragazza scomparsa Giulietta.

Romeo è un uomo morto in uscita nel 2026.