Suda51 su una possibile collaborazione con Dennis Wedin di Hotline Miami: "Lui farebbe l'arte, io il game design"

HQ

Romeo is a Dead Man è ora disponibile e quindi puoi leggere la nostra recensione per scoprire tutto sulle ultime novità e migliori di Grasshopper Manufacture. Tuttavia, si scopre che non sarà l'unico gioco che lo studio giapponese pubblicherà quest'anno.

In occasione dell'uscita di oggi, in una nuova edizione dello show Grasshopper Direct, il CEO dello studio e direttore creativo Goichi Suda parla di Romeo e dedica questo traguardo al suo compianto collega Tatsushi Fujita. Inoltre, sottolinea la loro intenzione di lanciare sia un'edizione fisica che una versione Nintendo Switch 2 del gioco (come rivelato a Gamereactor un paio di settimane fa), e poi rivela che sono "quasi al 100% sicuri" che rilasceranno un altro gioco GhM quest'anno.

HQ

Non è stato rivelato altro sul progetto sviluppato parallelamente a Romeo is a Dead Man, anche se ci si aspetterebbe una scala più ridotta, considerando la dimensione dello studio e il team mostrato sulle diverse schermate di credito del gioco. Non sarà nemmeno la collaborazione sognata di Suda51 con Dennis Wedin, per quanto gli piacerebbe lavorare con il creatore di Hotline Miami il prima possibile. Parlando con Gamereactor, abbiamo chiesto a Suda-san di possibili future collaborazioni, ricordando come avesse lavorato più recentemente con Shinji Mikami (Shadows of the Damned) e Akira Yamaoka (Let it Die), o con Darick Robertson (No More Heroes 3) e Hidetaka 'Swery65' Suehiro (Hotel Barcelona) più recentemente.

HQ

"Sì, una persona in particolare è Dennis Wedin, il creatore di Hotline Miami. Lo conosco da un po'. Ne parliamo da molto tempo, di fare qualcosa insieme, di collaborare in qualche modo".

Poi Suda-san spiega, suggerendo persino i ruoli che avrebbero come co-sviluppatori nel progetto collaborativo:

"Fa delle opere d'arte fantastiche. Penso che potremmo fare qualcosa di davvero interessante se Dennis facesse l'arte del gioco e io faccio da game designer. Chissà se succederà o quanto tempo ci vorrà. Ma di nuovo, è qualcosa di cui parliamo da molto tempo, di rivedere finalmente di metterci insieme e fare qualcosa prima o poi. Quindi mi piacerebbe lavorare con lui nel prossimo futuro".

Non dimentichiamo che Jasper Byrne, il principale compositore di Hotline Miami, è uno dei tanti artisti inclusi nella straordinaria colonna sonora di Romeo is a Dead Man. Ma come immagini un gioco inevitabilmente violento e psichedelico di Suda e Wedin?